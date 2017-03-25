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Жозе МОУРИНЬО: «Я приехал в Загреб ради встречи с друзьями и погоды»

Наставник «Манчестер Юнайтед» рассказал, почему посетил матч Хорватия – Украина

  • 25.03.2017 19:15
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thesun.co.uk. Жозе Моуриньо
© thesun.co.uk. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал о причинах посещения поединка отборочного турнира к ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Украины (1:0), который состоялся в пятницу, 24 марта, в Загребе.

«Я ни от кого ничего не скрываю. Я приехал, чтобы отлично провести выходные и встретиться с моими друзьями – Предрагом Миятовичем и Давором Шукером. В курсе, что большинство думает, будто я просматривал некоторых футболистов. Но знаете, для того, чтобы понаблюдать воочию за игроками, мне не обязательно путешествовать по разным странам. Мне о них и так все известно. Я приехал сюда в качестве человека, который хочет отдохнуть и насладиться хорошей погодой после дождя в Манчестере», – приводит слова Моуриньо HNTV.

Ранее сообщалось, что португальский специалист прибыл на игру для переговоров с хорватским игроком «Интера» Иваном Перишичем.

Источник — Бомбардир

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