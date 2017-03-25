Марио МАНДЖУКИЧ: «Коноплянка и Ярмоленко потрепали нам нервы»

Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич подвел итоги поединка с Украиной (1:0) в рамках отбора на ЧМ-2018.
«На мой взгляд, — заявил Манджукич, — украинская сборная показала отличный футбол. Особенно во втором тайме. Но наша команда вышла на поединок в отличном настроении. Мы хотели победить и делали все для достижения этого результата. Ответный матч? До него еще много времени и нам необходимо сконцентрироваться на ближайших встречах. Мы знали, что основная угроза у команды Шевченко исходит от Коноплянки и Ярмоленко. Они, конечно, потрепали нам нервы, но в целом нам удалось нейтрализовать лидеров украинской сборной. Считаю, мы полностью заслужили победу».
Андрей БОГАЧЕВ, Валерий НОВОБРАНЕЦ и Даниил РАДОВСКИЙ из Загреба
Источник — zbirna.com
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