Сергей НАГОРНЯК: «В сборной выделю Матвиенко»

После поражения сборной Украины в матче против Хорватии в отборе на ЧМ-2018 (0:1) бывший игрок нашей национальной команды Сергей Нагорняк поделился своими впечатлениями со Sport.ua о поединке.
- Сергей, по вчерашней игре сборной Украины можно сказать, что она приехала в Хорватию за ничьей?
- Нет, я бы не сказал, что наша сборная приехала за ничьей в Хорватию. Однозначно, она приехала за положительным результатом, просто, к сожалению, не удалось его добиться.
- У нашей сборной мало что получалось в атаке, несмотря на не самую сильную оборону хорватов... На ваш взгляд, почему Украине не удалось создать достаточно моментов у ворот соперника?
- Это не удалось по разным причинам... Где-то присутствовала робость у наших игроков, а где-то - хорваты не подпускали к воротам. Я думаю, в первом тайме команда Андрея Шевченко мало думала об атаке, а уже во втором заиграли более раскрепощённо. Да, мы имели предпосылки для взятия ворот, но хорваты оборонялись как могли, так как для них эта игра тоже была очень важна.
- Кого можете выделить из состава сборной Украины во вчерашнем матче и почему?
- Могу выделить дебютанта Николая Матвиенко. Он очень перспективный футболист, и, я надеюсь, что вскоре он преодолеет путь от «перспективного» к «хорошему» футболисту. Я считаю, что Матвиенко вчера показал очень хорошую игру, молодец!
- Ранее вы работали с Николой Калиничем в «Днепре». Общались с ним до или после матча?
- К сожалению, я с ним не общался, но общались ребята, которые ранее играли с Николой в одной команде. Он очень хороший футболист высокого класса - сомнений просто нет. Считаю его очень сильным нападающим, и очень жаль, что он выстрелил именно в матче против нашей сборной.
Катерина РАДИОНОВА
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.