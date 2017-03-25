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Сергей НАГОРНЯК: «В сборной выделю Матвиенко»

Экс-игрок сборной Украины поделился со Sport.ua впечатлениями от игры команды Андрей Шевченко

  • 25.03.2017 18:37
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Неофициальный сайт Металлиста. Сергей Нагорняк
© Неофициальный сайт Металлиста. Сергей Нагорняк
После поражения сборной Украины в матче против Хорватии в отборе на ЧМ-2018 (0:1) бывший игрок нашей национальной команды Сергей Нагорняк поделился своими впечатлениями со Sport.ua о поединке.
 
- Сергей, по вчерашней игре сборной Украины можно сказать, что она приехала в Хорватию за ничьей? 
- Нет, я бы не сказал, что наша сборная приехала за ничьей в Хорватию. Однозначно, она приехала за положительным результатом, просто, к сожалению, не удалось его добиться. 
 
- У нашей сборной мало что получалось в атаке, несмотря на не самую сильную оборону хорватов... На ваш взгляд, почему Украине не удалось создать достаточно моментов у ворот соперника? 
- Это не удалось по разным причинам... Где-то присутствовала робость у наших игроков, а где-то - хорваты не подпускали к воротам. Я думаю, в первом тайме команда Андрея Шевченко мало думала об атаке, а уже во втором заиграли более раскрепощённо. Да, мы имели предпосылки для взятия ворот, но хорваты оборонялись как могли, так как для них эта игра тоже была очень важна. 
 
- Кого можете выделить из состава сборной Украины во вчерашнем матче и почему? 
- Могу выделить дебютанта Николая Матвиенко. Он очень перспективный футболист, и, я надеюсь, что вскоре он преодолеет путь от «перспективного» к «хорошему» футболисту. Я считаю, что Матвиенко вчера показал очень хорошую игру, молодец!
 
- Ранее вы работали с Николой Калиничем в «Днепре». Общались с ним до или после матча?
- К сожалению, я с ним не общался, но общались ребята, которые ранее играли с Николой в одной команде. Он очень хороший футболист высокого класса - сомнений просто нет. Считаю его очень сильным нападающим, и очень жаль, что он выстрелил именно в матче против нашей сборной.
 
Катерина РАДИОНОВА
 

Источник — Sport.ua

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