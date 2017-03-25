Сергей НАГОРНЯК: «В сборной выделю Матвиенко»

После поражения сборной Украины в матче против Хорватии в отборе на ЧМ-2018 (0:1) бывший игрок нашей национальной команды Сергей Нагорняк поделился своими впечатлениями со Sport.ua о поединке.

- Сергей, по вчерашней игре сборной Украины можно сказать, что она приехала в Хорватию за ничьей?

- Нет, я бы не сказал, что наша сборная приехала за ничьей в Хорватию. Однозначно, она приехала за положительным результатом, просто, к сожалению, не удалось его добиться.

- У нашей сборной мало что получалось в атаке, несмотря на не самую сильную оборону хорватов... На ваш взгляд, почему Украине не удалось создать достаточно моментов у ворот соперника?

- Это не удалось по разным причинам... Где-то присутствовала робость у наших игроков, а где-то - хорваты не подпускали к воротам. Я думаю, в первом тайме команда Андрея Шевченко мало думала об атаке, а уже во втором заиграли более раскрепощённо. Да, мы имели предпосылки для взятия ворот, но хорваты оборонялись как могли, так как для них эта игра тоже была очень важна.

- Кого можете выделить из состава сборной Украины во вчерашнем матче и почему?

- Могу выделить дебютанта Николая Матвиенко. Он очень перспективный футболист, и, я надеюсь, что вскоре он преодолеет путь от «перспективного» к «хорошему» футболисту. Я считаю, что Матвиенко вчера показал очень хорошую игру, молодец!

- Ранее вы работали с Николой Калиничем в «Днепре». Общались с ним до или после матча?

- К сожалению, я с ним не общался, но общались ребята, которые ранее играли с Николой в одной команде. Он очень хороший футболист высокого класса - сомнений просто нет. Считаю его очень сильным нападающим, и очень жаль, что он выстрелил именно в матче против нашей сборной.

Катерина РАДИОНОВА