Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Есть специально обученные люди, чтобы оценить игру»

Форвард сборной Украины Евгений Селезнев прокомментировал поражение от Хорватии (0:1) в матче отбора на ЧМ-2018.

- Не задавайте вопросы «Почему?» и «Как?», на данный момент это бессмысленно.

- Как вы можете оценить игру?

- Оценивать игру – это не моя работа. Для этого есть специально обученные люди, пусть они оценивают.

- В начале матча было много обрезок, странных передач. Волнение чувствовалось?

- Я не знаю, что на это сказать. Есть результат. Сейчас можно говорить все, что угодно. Я не знаю, что вам еще сказать.