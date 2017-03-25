Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Есть специально обученные люди, чтобы оценить игру»

Форвард сборной Украины Евгений Селезнев прокомментировал поражение от Хорватии (0:1) в матче отбора на ЧМ-2018.
- Не задавайте вопросы «Почему?» и «Как?», на данный момент это бессмысленно.
- Как вы можете оценить игру?
- Оценивать игру – это не моя работа. Для этого есть специально обученные люди, пусть они оценивают.
- В начале матча было много обрезок, странных передач. Волнение чувствовалось?
- Я не знаю, что на это сказать. Есть результат. Сейчас можно говорить все, что угодно. Я не знаю, что вам еще сказать.
Источник — #FootballHub
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