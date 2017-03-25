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Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Есть специально обученные люди, чтобы оценить игру»

Нападающий сборной Украины поделился впечатлениями о поражении от Хорватии (0:1)

  • 25.03.2017 18:29
  • 257 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФФУ. Евгений Селезнев
© ФФУ. Евгений Селезнев

Форвард сборной Украины Евгений Селезнев прокомментировал поражение от Хорватии (0:1) в матче отбора на ЧМ-2018.

- Не задавайте вопросы «Почему?» и «Как?», на данный момент это бессмысленно.

- Как вы можете оценить игру?
- Оценивать игру – это не моя работа. Для этого есть специально обученные люди, пусть они оценивают.

- В начале матча было много обрезок, странных передач. Волнение чувствовалось?
- Я не знаю, что на это сказать. Есть результат. Сейчас можно говорить все, что угодно. Я не знаю, что вам еще сказать.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    akiev5b
    online
      akiev5b, 25.03.2017 18:48
    0
    Муделя кусок. На поле ноль + два слова связать не может. Сильно крутой, прессе игнор.
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