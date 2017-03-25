Артур РУДЬКО: «Если бы не травма Хачериди, играли бы в три защитника»

Вратарь киевского «Динамо» Артур Рудько провел на поле первый тайм спарринга с «Ворсклой» (4:0) и оставил свои ворота в неприкосновенности. После матча Артур поделился впечатлениями от игры.

- Безусловно, лучше провести контрольный матч и проверить свои силы на данном этапе, чем просто тренироваться два раза в день. «Ворскла» – хорошая команда, не знаю, почему у них не получилось попасть в первую шестерку, ведь они этого заслуживают. В целом, мы сегодня провели полезный спарринг: с первых минут взяли инициативу в свои руки, забили быстрый мяч, после чего игра давалась уже значительно легче.

- Можно сказать, отыгрались за чемпионат, когда полтавчане отобрали очки у «Динамо»?

- Эти игры нельзя сравнивать. Если бы сегодня была официальная игра, все могло сложиться совсем по-другому.

- Сегодня удачный день для Дениса Гармаша, который отличился трижды?

- Да, поздравляю его, Денис – молодец, всегда старается, врывается из глубины, как видите, это не проходит зря.

- «Динамо» начинало игру в три защитника – это что-то новое...

- Такой была задумка тренерского штаба. Наверное, если бы не травма Жени Хачериди, играли бы так и дальше.

- Какой график работы у команды будет на следующей неделе?

- Нам дали один выходной, а с понедельника собираемся на базе и уже целенаправленно будем готовиться к первому матчу второго этапа чемпионата.