Евгений ХАЧЕРИДИ: Меня вернули в первую команду Динамо, буду работать

Защитник Евгений Хачериди вернулся в основной состав «Динамо» и принял участие в товарищеском поединке против «Ворсклы» (4:0). К сожалению, в начале игры он получил досадное повреждение и не смог продолжить поединок. После матча Евгений рассказал о своей травме и отношениях с главным тренером Сергеем Ребровым.

- Колено болит. Через пару дней сделаем снимок – посмотрим, что там.

- Учитывая, что вас не вызвали в сборную, за это время размышляли над своей судьбой и будущим?

- Не вызвали так не вызвали. Все нормально. Меня вернули в первую команду «Динамо», тренируюсь, что еще теперь делать? Буду дальше работать, а тренеры будут решать.

- Есть основания у слухов о вашем переезде в Турцию?

- Не знаю. Много чего говорят, но я сказать ничего не могу, потому что пока ничего нет. А говорить можно все что угодно.

- Какие у вас сейчас отношения с Ребровым?

- Все нормально. Как я уже сказал, меня вернули в первую команду, все хорошо. А дальше поживем-увидим. Наперед ничего сказать не могу. Летом посмотрим.

- Можете подтвердить информацию о том, что вы заплатили большой штраф?

- Давайте дальше. Что об этом говорить... С Игорем Михайловичем поговорили, все нормально. Президент ко мне хорошо относится, я его тоже уважаю. Мы поговорили, он поговорил с главным тренером, и мне дали еще шанс. Буду работать.

- Вас не обидно, что очень часто все стрелы негатива летят именно в вас?

- Да, так всегда. Я уже к этому привык. Что ж теперь поделать? Пусть говорят...

- Что можете сказать об игре с «Ворсклой»?

- Нам нужна была игра в этом тренировочном отрезке - нашли эту команду, они согласились. Игра была полезная для всех.

- Какая атмосфера сейчас в «Динамо»?

- Все хорошо. Все общаемся нормально. Ничего плохого не могу сказать. Хорошая атмосфера, всегда такая была. Все дружат. Не верьте всему, что говорят.