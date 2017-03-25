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Днепр с минимальным счетом обыграл Александрию

Единственный мяч в товарищеском поединке на счету Адамюка

  • 25.03.2017 17:44
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Метки
ФК Днепр
© ФК Днепр

После нескольких выходных дней оставшиеся в расположении «Днепра» игроки приступили к тренировкам в минувшую среду. А игровая пауза была заполнена 25 марта поединком с «Александрией». Совсем недавно соперники встречались в рамках чемпионата, и тогда, напомним, встреча завершилась боевой ничьей 0:0. Не пропустил «Днепр» и на этот раз. Зато забил — и единственный точный удар Владимира Адамюка оказался победным. На 15-й минуте он при подаче углового перепрыгнул Андрея Гитченко и головой пробил под дальнюю штангу.

Помимо этого, экспериментальный состав днепрян, которые действовали с тремя центральными защитниками (Лопыренком, Сватком, Адамюком), линейными Полевым и Нагиевым, форвардами Баланюком и Кожушко, в первом тайме имел несколько отменных моментов, чтобы увеличить счет. На 28-й минуте Олег Кожушко избежал офсайда при скидке от Дениса Баланюка и вывел один на один Дениса Костышина. Увы, тот вратаря не переиграл. На 43-й минуте уже сам Кожушко бил буквально в упор, но и он угодил в Новака.

«Днепру» удавались хорошие комбинации с быстрым переходом от обороны к атаке, и их преимущество на протяжении всего первого тайма сомнений не вызывало. Во втором же тайме начала сказываться усталость днепрян, практически не имевших замен, и игра выровнялась. «Александрия» все больше владела мячом, но очень долго с конструктивной игрой у гостей совсем не ладилось. Более того, на 58-й минуте Денис Баланюк, отобрав мяч у защитника, сам себе создал момент — он убежал один на один с вратарем, но и в этом эпизоде Новак оказался на высоте.

«Александрия» могла сравнять счет лишь за четверть часа до финального свистка. Сначала плотный удар нанес Владимир Приемов, но Даниил Кучер все видел и выбрал верную позицию. А через пару минут вратарь «Днепра» совершил маленькое чудо, успев переместиться по линии ворот и отбить удар с нескольких метров Сергея Старенького.
Концовка же матча стала примечательной появлением на поле Олега Шелаева. Ветеран «Днепра», ныне работающий спортивным директором академии клуба, несколько восполнил кадровый дефицит в днепровской команде, которая делегировала в различные сборные полтора десятка игроков, и помог молодым днепрянам одержать заслуженную победу.

Товарищеский матч

«Днепр» – «Александрия» – 1:0
Гол: Адамюк, 15

«Днепр»: Баштаненко (Кучер, 46), Лопыренок, Сваток, Адамюк, Полевой, Влад, Чеберячко (Беляев, 69), Костышин (Вергун, 63), Нагиев, Баланюк (Шелаев, 81), Кожушко
«Александрия»: Новак (Леванидов, 75), Цуриков (Шкиндер, 75), Бондаренко, Гитченко, Старенький, Огиря (Мягков, 63), Банада, Чантуришвили (Гаврушко, 75), Полярус (Грицук, 46), Пономарь, Кулиш (Приемов, 58)

Источник — ФК Днепр

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