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Черноморец уступил Шерифу

Одесский клуб провел товарищеский матч во время паузы в чемпионате

  • 25.03.2017 17:21
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ФК Черноморец. Дмитрий Коркишко
© ФК Черноморец. Дмитрий Коркишко

25 марта 2017 года. Тирасполь (Молдавия). 15:20. Малая арена спорткомплекса ФК «Шериф». 50 зрителей. 10 градусов, переменная облачность.

Товарищеский матч

«Шериф» — «Черноморец» — 2:1
Голы: Коркишко, 26 — Амброс, 12, Кврзич, 75

«Черноморец»: Безрук, Азацкий (Гадрани, 62), Аблитаров, Ковалец (Элиас, 62), Коркишко (Мурашов, 62), Андриевский (Карноза, 62), Хобленко (Барилко, 62), Смирнов (Сильвио, 62), Кабаев (Машнин, 62), Люлька (капитан) (Татарков, 62), Каплиенко (Данченко, 62).
«Шериф»: Бардыш (Журик, 60), Жардан (Розгонюк 46), Джабби, Оливейра, Амброс (Бадибанга, 71), Рикардиньо (Брезовец, 60), Коне (Дамашкан, 71), Тейшейра, Яхайа (Бордиян, 60), Сушич (капитан), Кврзич (Каймаков, 78).
Предупреждение: Коркишко (33)

Источник — ФК Черноморец

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