Черноморец уступил Шерифу

А чего бы ему не порассуждать?Все правильно сказал,если игра говно то говно.Хуже всех сыграли кро...

valenok.21-Долой патриотов-сепаратистов.)))))вот кастрировать таких валенков ,надо было, во время...

Охренеть. Крайнего нашли. Хотя рядом с калиничем кучер стоял во время гола. Проиграла вся команда...

Интересно: Ярмола подорожал после этого матча? Китай за 20 лимонов в год ему светит?