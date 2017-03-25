Роман ЯРЕМЧУК: «Хет-трик Гармаша подтверждает его класс»

В контрольном матче с полтавской «Ворсклой» (4:0) нападающему киевской команды Роману Яремчуку удалось отличиться забитым мячом. Этот гол стал дебютным для футболиста в составе первой команды «Динамо». После игры Роман прокомментировал встречу:

- Конечно, приятно отличиться за «Динамо», тем более, что это мой дебютный гол за основной состав, так что испытываю только приятные эмоции. Матч, правда, товарищеский, но хочу продолжать в том же духе и забивать в официальных играх. Главное не останавливаться и работать.

- Судя по счету, матч складывался для вас легко?

- Думаю, счет заслуженный, мы могли забить и больше. Считаю, получился хороший спарринг, мы довольны. Закончить недельный цикл контрольным матчем намного лучше, чем просто тренироваться, потому что, когда играешь, это позволяет более эффективно поддерживать себя в игровых кондициях – неделя не выпадает.

- А что скажете об уровне соперника?

- Не скажу, что «Ворскла» - слабый соперник, просто мы сегодня хорошо играли, вот и получился такой матч.

- Три мяча забил Денис Гармаш, партнеры по команде что-то говорили ему после игры?

- Да, поздравили. Денис выполнял хорошую работу на тренировках, поэтому его голы вполне заслужены. То, что он забил, просто подтверждает его класс.

- Вы общались с бывшими партнерами, в частности, с Дмитрием Хлёбасом...

- Да, я знаю много ребят из этой команды, мы поддерживаем связь и дружеские отношения, поэтому было приятно с ними пообщаться.