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Агент Зозули: «Зарплаты игроков в Украине нужно понизить до €5 тысяч»

Владимир Кузьменко поделился идеями по оздоровлению украинского футбола

  • 25.03.2017 16:43
  • 534 просмотров
  • 2 комментария
Метки
facebook.com/vladimir.kuzmenko.9085
© facebook.com/vladimir.kuzmenko.9085

Агент Романа Зозули Владимир Кузьменко в своем Facebook поделился мненеим о том, что нужно изменить в украинском футболе.

«Ещё раз убеждаюсь, к сожалению, в уровне нашего футбола. И в бешеных трансферных запросах.

Наш футбол изменится только с европейскими тренерами и понижением зарплат до максимум €5000 в месяц для жизни в Украине. Это отличная зарплата, чтоб полюбить футбол как спорт, а не ради денег».

Источник — Динамомания

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Комментарии
    Pavel Klodnicky
      Pavel Klodnicky, 25.03.2017 17:03
    +2
    Согласен. Хотя во многих командах упл уже сейчас зарплата такая и ниже
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    winer-235
    online
      winer-235, 25.03.2017 17:29
    0
    В год
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