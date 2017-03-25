Агент Зозули: «Зарплаты игроков в Украине нужно понизить до €5 тысяч»

Агент Романа Зозули Владимир Кузьменко в своем Facebook поделился мненеим о том, что нужно изменить в украинском футболе.

«Ещё раз убеждаюсь, к сожалению, в уровне нашего футбола. И в бешеных трансферных запросах.

Наш футбол изменится только с европейскими тренерами и понижением зарплат до максимум €5000 в месяц для жизни в Украине. Это отличная зарплата, чтоб полюбить футбол как спорт, а не ради денег».