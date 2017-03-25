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Динамо всухую разгромило Ворсклу, Гармаш отметился хет-триком

Киевская команда в товарищеском матче одержала убедительную победу над полтавчанами

  • 25.03.2017 16:29
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  • 3 комментария
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ФК Динамо Киев. Денис Гармаш
© ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

Вже на четвертій хвилині Очигава віддав гостру передачу у штрафний майданчик. Гармаш прийняв м’яч і з достатньо гострого кута носком бутси зміг переправити футбольний снаряд у ворота – 1:0. На жаль, для «Динамо» надалі поле змушений був покинути Євген Хачеріді, ключовий захисник команди постраждав у зіткненні з Артуром Загорульком. Хвилиною пізніше небезпечно атакували полтавці. Одарюк виграв верхову боротьбу і скинув на Хльобаса. Дмитро пробив зльоту – вище воріт. Кияни відповіли результативно. Після розіграшу кутового, м’яч опинився у Гармаша, який, відігравши за допомогою фальшивого замаху Сарнавського, надіслав м’яча у ворота – 2:0. Очигава міг за дві хвилини забивати і третій гол своєї команди, але м’яч після його удару головою зустрів на своєму шляху поперечину. А під кінець тайму Антунеш асистував Гармашу і той оформив хет-трик – 3:0.

На початку другого тайму Роман Яремчук небезпечно пробивав у дальній кут в межах штрафного, але м’яч не залетів у дальній кут. «Ворскла» відповіла ударом Шарпара з розвороту після кутового – в руки Бущану. Після чого Ткачук «обікрав» Рибалку поблизу воріт і небезпечно пробив по воротах – вище. Ще кілька хвилин – і міг забивати Хльобас. Ребенок виконав навіс на Дмитра, і той головою спрямовував м’яч у дальній кут – трохи забракло точності. «Динамо» відповіло гостро та результативно. Яремчук після пасу з глибини поля опинився сам на сам із Шустом і влучно пробив у кут – 4:0. Трьома хвилинами пізніше Зарічнюк, після накидання Хльобаса, ефектно пробивав в падінні через себе, проте знову вдача не посміхнулася «Ворсклі». Перед самою своєю заміною міг відзначитися вдруге Яремчук, але, технічно обробивши вертикальний пас, пробив у поперечину. Перед самим фінальним свистком Кунєв перспективно прострілював на Удода, але захисники «Динамо» змогли перехопити м’яча. 

ТМ. «Динамо» – «Ворскла» – 4:0
Голи: Гармаш, 4, 27, 40, Яремчук, 63.

«Динамо»: Рудько (Бущан, 46), Хачеріді (Корзун, 18), Антунеш, Очигава, Пантич, Кравченко Микита (Тарануха, 83), Шепелєв (Федорчук, 30), Гармаш (Буяльський, 60), Буяльський (Оріховський, 30), Рибалка (Шепелев, 60), Яремчук (Щебетун, 80).
«Ворскла»: Сарнавський (Шуст, 46), Чеснаков, Чижов (Даллку, 80), Ребенок, Сапай (Саків, 40), Шарпар, Ткачук, Мякушко (Зарічнюк, 46), Хльобас (Удод, 69), Загорулько (Пердута, 46), Одарюк (Кунєв, 69).

Источник — ФК Ворскла

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Комментарии
    Кепік
      Кепік, 25.03.2017 16:45
    0
    Это не ситается)
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    John Jumriday
      John Jumriday, 25.03.2017 16:56
    +3
    не думаю, что вчера б Гармаш сыграл хуже того ж Коваленка
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    kylt_lichnosti
      kylt_lichnosti, 25.03.2017 17:10
    0
    Интересно, то что играли в 3 защитника.
    Хач травмировался - плохо.
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