Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

КУЛЬЧИЦКИЙ: «С таким составом Карпаты не должны бороться за выживание»

Львовянам по силам занять итоговое седьмое место в УПЛ, считает специалист

  • 25.03.2017 16:13
  • 209 просмотров
  • 0 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua. Игорь Кульчицкий
© dynamo.kiev.ua. Игорь Кульчицкий

Ігор Кульчицький вважає, що «зелено-білим» до снаги посісти підсумкове сьоме місце.

«Сьоме місце цілком реально з огляду на те, як «Карпати» попрацювали на трансферному ринку, - сказав Ігор Кульчицький, - От якби не було підсилень, то ми б говорили про боротьбу за виживання. Я вважаю, що з таким складом «Карпатам» не пасує боротися за збереження прописки в Прем’єр-лізі. Попереду ще десять турів з командами, які нічим не сильніші. За ці десять турів львів’янам до снаги посісти підсумкове сьоме місце».

Источник — ПлюсСпорт

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.