КУЛЬЧИЦКИЙ: «С таким составом Карпаты не должны бороться за выживание»

Ігор Кульчицький вважає, що «зелено-білим» до снаги посісти підсумкове сьоме місце.

«Сьоме місце цілком реально з огляду на те, як «Карпати» попрацювали на трансферному ринку, - сказав Ігор Кульчицький, - От якби не було підсилень, то ми б говорили про боротьбу за виживання. Я вважаю, що з таким складом «Карпатам» не пасує боротися за збереження прописки в Прем’єр-лізі. Попереду ще десять турів з командами, які нічим не сильніші. За ці десять турів львів’янам до снаги посісти підсумкове сьоме місце».