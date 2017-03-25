ПАУЛИНЬО: «Мой хет-трик? За меня все сделали партнеры»

Футболист сборной Бразилии Паулиньо рассказал о своем хет-трике в матче отбора на ЧМ-2018 с Уругваем, который бразильцы выиграли со счетом 4:1.

«На самом деле, для меня все сделали партнеры. Они отдавали классные передачи. Это просто невероятный момент, и я искренне ним наслаждаюсь», – сказал Паулиньо после матча.