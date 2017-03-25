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Леонид БУРЯК: «Добротные футболисты сбегут из Украины»

Стоимость украинского чемпионата уменьшится еще больше, уверен специалист

  • 25.03.2017 15:27
  • 221 просмотров
  • 1 комментария
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Sport.ua. Леонид Буряк
© Sport.ua. Леонид Буряк

Легенда «Динамо» прогнозує сумні часи для нашого футболу.

«Футболісти чемпіонату України падають в ціні, і найближчим часом ця сумна динаміка не зупиниться, - сказав Леонід Буряк, - Бо ж Україні не до футболу. От як настане мир на Сході, то ді можна буде надіятися на позитивні зміни у футболі. Зараз в нашому чемпіонаті небагато добротних футболістів. Вони також втечуть, і вартість спортсменів буде ще меншою».

За даними transfermarkt.de у 2014-у році загальна вартість футболістів нашої першості становила 740 мільйонів євро, у 2015-у - 635 мільйонів, у 2016-у - 478 мільйонів, а тепер - 276 мільйонів.

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    akiev5b
    online
      akiev5b, 25.03.2017 15:56
    0
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