Леонид БУРЯК: «Добротные футболисты сбегут из Украины»

Легенда «Динамо» прогнозує сумні часи для нашого футболу.

«Футболісти чемпіонату України падають в ціні, і найближчим часом ця сумна динаміка не зупиниться, - сказав Леонід Буряк, - Бо ж Україні не до футболу. От як настане мир на Сході, то ді можна буде надіятися на позитивні зміни у футболі. Зараз в нашому чемпіонаті небагато добротних футболістів. Вони також втечуть, і вартість спортсменів буде ще меншою».

За даними transfermarkt.de у 2014-у році загальна вартість футболістів нашої першості становила 740 мільйонів євро, у 2015-у - 635 мільйонів, у 2016-у - 478 мільйонів, а тепер - 276 мільйонів.