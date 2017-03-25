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Олег КУЗНЕЦОВ: «Таких ошибок Калинич не прощает»

Специалист поделился впечатлениями о поражении Украины от Хорватии (0:1)

  • 25.03.2017 15:12
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dynamo.kiev.ua. Олег Кузнецов
© dynamo.kiev.ua. Олег Кузнецов

Экс-игрок сборной Украины Олег Кузнецов подвел итоги поражения команды Андрея Шевченко в матче с Хорватией (0:1).

— В принципе итог матча справедлив, — сказал Олег Владимирович, — хорваты создали больше моментов, поэтому на гол наиграли.

— Стартовый состав команды Андрея Шевченко вас удивил?
— В некоторой степени. Наверняка многие в центре защиты ожидали увидеть пару Кучер—Ракицкий, а слева — Федецкого. Но, наверное, на такой выбор исполнителей у тренерского штаба сборной были свои причины. Впрочем, Матвиенко, хочу я вам сказать, не создавал вида, что это его дебют в национальной команде. Да и Ордец выглядел достойно.

— Матвиенко, как для 20-летнего игрока, на таком уровне смотрелся солидно?
— Конечно, без ошибок не обошлось, и все это можно списать на волнение. Но своим визави на фланге он сделать много не позволил. Во втором тайме левый защитник активно подключался к атакам, а однажды даже мог стать автором голевой передачи, если бы не Вида, вовремя прервавший его прострел. Здесь стоит отдать должное и наставнику сине-желтых Андрею Шевченко, который не побоялся доверить место в основе Матвиенко.

«Хорваты давали нам стандарты, а мы их не взяли»

— Кстати, о волнении. Показалось, что некоторые наши исполнители так с ним и не справились…
— Одной из причин этому может послужить то, что со стороны хозяев был хороший прессинг, особенно в первом тайме. У наших ребят, по сути, не получался переход из обороны в атаку. Конструктива было мало. К примеру, Коваленко, который должен был отдавать последний пас, слишком глубоко садился на свою половину поля в поисках мяча.

— Вы ожидали от подопечных Анте Чачича такой игры?
— Если честно, то, думал, они сыграют более ярко. Но наставник отдал предпочтение прагматичному футболу, и это принесло результат. Забив, хорваты начали играть по счету, не дав украинцам, за исключением некоторых эпизодов, создавать опасности у своих ворот. Разве что кроме стандартных положений, реализация которых, на данный момент, является для сине-желтых проблемой. Но также складывалось впечатление, что, если нужно было бы, то хорваты могли прибавить.

— Вы говорили о конструктиве. Центр поля сборная Украины проиграла полностью?
— Не забывайте, каким монстрам в середине пришлось противостоять. От Степаненко каких-то сверхатакующих действий ожидать не стоило. А вот Ротаню, и особенно Коваленко, можно было рискнуть и чаще идти вперед. К тому же наши центральные хавы в середине поля совершали элементарные потери мяча…

«Модрич с Ракитичем не зря кушают свой хлеб»

— Сложно играть на таком уровне, не имея за спиной игровой практики?
— Безусловно. Если вы имеете в виду Коноплянку, то Евгению этого явно не хватало, хотя временами у него неплохо получалось действовать даже в отборе, но той скорости, какая у него была в Днепре, я не увидел. Да и на правом фланге, как мне показалось, взаимодействие Бутко с Ярмоленко осенью было на порядок качественнее.

— В чем была ошибка Кучера, когда забивал Калинич?
— Это элементарные вещи, нельзя оппонента держать перед собой, особенно в штрафной площади. Такой классный нападающий, как Калинич, подобного не прощает. В прошедшем поединке отчетливо была видна разница между футболистами и в быстроте принятия решений. Видимо, хорватские футболисты недаром кушают хлеб в Реале, Барселоне, Ювентусе, Фиорентине…

— И все же сборная Украины еще в игре?..
— Безусловно. Несмотря на негативный результат, пройдена только половина дистанции. Звездность состава хорватов не дает им гарантии того, что они не потеряют еще очки. Тем более и сине-желтым еще принимать нынешнего обидчика на своем поле. Проиграно только сражение, но не война…

Сергей ДЕМЬЯНЧУК

Источник — zbirna.com

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