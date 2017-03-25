Станислав ЧЕРЧЕСОВ: К сборной России уже пять лет негативное отношение

В пятницу, 24 марта, национальная сборная России в Краснодаре уступила в контрольном матче команде Кот-д'Ивуара со счетом 0:2. Сразу после окончания матча на вопросы журналистов ответил главный тренер россиян Станислав Черчесов.

– Почему так поздно сегодня сделали замены?

– Потому что игра подсказывала, что нужно сделать их именно тогда.

– Сборная России проиграла в Краснодаре уже второй раз. Может, больше не стоит сюда приезжать?

– Давайте не путать одно с другим. С Коста-Рикой мы провели хороший матч, и сегодня нас тепло приняли. Краснодар – прекрасный футбольный город. Сергей Галицкий делает все, что нужно для нашего комфорта. Остальное – это уже наши проблемы.

– Почему сегодня не получилась игра?

– Она не получилась отчасти. Первый тайм гости играли на контратаках, в одной из них забили, а нам сложно было пробиться через частокол ног. Но во втором тайме мы взвинтили темп, наш гол назревал. Однако Заха, об индивидуальном мастерстве которого мы предупреждали, организовал еще один гол соперника.

– Слышали когда-нибудь столько свиста с трибун в адрес российской сборной?

– Я не судья, чтобы говорить про свист. Спрашивайте про футбол.

– Но трибуны реагировали очень негативно. Откуда такое отношение к команде в сознании болельщиков?

– Оно уже лет пять такое. Это не проблема, а вопрос, который нужно решить. Сегодня у нас это не получилось, до конца мы зрителя не удовлетворили. Будем делать выводы.

– Фернандес был в заявке, но не вышел. Это ваше тренерское решение?

– Просто решили не рисковать, не все юридические детали пока улажены.

– Со Смоловым и Дзюбой в атаке была бы совсем другая игра?

– Нужно все спокойно проанализировать. Не люблю говорить сгоряча. Да, у нас много травмированных, но у соперника тоже были такие проблемы.

– Есть поговорка: «Выигрывают игроки, проигрывает тренер». Сегодня тоже такой случай?

– Поговорка правдива, но не до конца. Мы команда. А ответственность я, конечно, несу, если вы это хотите услышать.

– Что сегодня получилось, а что – ну совсем нет?

– Как я уже сказал, очень сложно было проходить оборону соперника, поэтому делали много забросов. Во втором тайме края заработали, стали моменты создавать, выиграли много борьбы на «стандартах». Но до конца дело не довели.

– Раз было так сложно пройти к воротам, может, стоило больше бить издали?

– Вы правы, я говорил об этом в перерыве.

– От схемы с тремя защитниками не отказываетесь?

– Нет, шарахаться не будем. Продолжим кропотливо работать.

– Какие изменения по составу ждать в Сочи?

– Пока не готов сказать. Посмотрим, кто на что готов. Еще четыре дня впереди.