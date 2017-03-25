U-17: Сборная Украины уступила Франции в элит-раунде чемпионата Европы

Юнацька збірна України, складена з футболістів до 17 років, продовжує виступи у еліт-раунді ЧЄ-2017. Після перемоги над командою Швеції, підопічні Сергія Попова зустрічалися зі збірною Франції, яка в першому матчі поділила очки з господарями еліт-раунуду, командою Австрії.

Франція з перших хвилин матчу заволоділа ініціативою, особливу небезпеку біля воріт Лтайфа Дані носили стандартні положення у виконанні французів. Відкрити рахунок у матчі нашим суперникам вдалось на 27-ій хвилині. Наш воротар порушив правила – Какере з пенальті не схибив – 1:0.

Відразу по перерві, французи подвоїли свою перевагу – гол на рахунку Піколо. Проте українці не здавалась і через 2 хвилини завдяки голу Олексія Кащука скоротили відставання знову до 1 м’яча. Цей гол і залишився єдиним для «синьо-жовтих», а от наші суперники зуміли відзначитися ще раз – таким чином 3:1 на користь французів.

28-го числа на нашу збірну чекає останній поєдинок проти господарів еліт-раунду - австрійців.

Еліт-раунд ЧЄ-2017

Франція U-17 - Україна U-17 - 3: 1

Голи: Какере (27, пен), Піколо (43), Геббелс (73) Кащук (45).

Франція: Кремілье, Колле, Біанда, Гомес (Пау, 77), Адлі (Гоірі, 55), Чоемі, Какере, Кередан, Мфомо, Піколо (Геббелс, 68), Пелмард.

Україна: Лтайф - Дмитрук, Снурніцин, Харжевскій, Слива - Приходько - Кащук, Ісаєнко (Волошин, 41), Ващишин (Білошевскій, 61), Цітаішвілі (Мащенко, 50) - Супряга.