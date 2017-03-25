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U-17: Сборная Украины уступила Франции в элит-раунде чемпионата Европы

28-го марта наша команда сыграет поединок с Австрией

  • 25.03.2017 14:54
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ФФУ
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Юнацька збірна України, складена з футболістів до 17 років, продовжує виступи у еліт-раунді ЧЄ-2017. Після перемоги над командою Швеції, підопічні Сергія Попова зустрічалися зі збірною Франції, яка в першому матчі поділила очки з господарями еліт-раунуду, командою Австрії.

Франція з перших хвилин матчу заволоділа ініціативою, особливу небезпеку біля воріт Лтайфа Дані носили стандартні положення у виконанні французів. Відкрити рахунок у матчі нашим суперникам вдалось на 27-ій хвилині. Наш воротар порушив правила – Какере з пенальті не схибив – 1:0.

Відразу по перерві, французи подвоїли свою перевагу – гол на рахунку Піколо. Проте українці не здавалась і через 2 хвилини завдяки голу Олексія Кащука  скоротили відставання знову до 1 м’яча. Цей гол і залишився єдиним для «синьо-жовтих», а от наші суперники зуміли відзначитися ще раз – таким чином 3:1 на користь французів.

28-го числа на нашу збірну чекає останній поєдинок проти господарів еліт-раунду - австрійців.

Еліт-раунд ЧЄ-2017

Франція U-17 - Україна U-17 - 3: 1
Голи: Какере (27, пен),  Піколо (43),  Геббелс (73)  Кащук (45).

Франція: Кремілье, Колле, Біанда, Гомес (Пау, 77), Адлі (Гоірі, 55), Чоемі, Какере, Кередан, Мфомо, Піколо (Геббелс, 68), Пелмард.

Україна: Лтайф - Дмитрук, Снурніцин, Харжевскій, Слива - Приходько - Кащук, Ісаєнко (Волошин, 41), Ващишин (Білошевскій, 61), Цітаішвілі (Мащенко, 50) - Супряга.

Источник — Федерация футбола Украины

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