Руслан РОТАНЬ: «Хорваты оказались удачливее в завершающей стадии»

Ты этот вопрос задай ( fairplay,).

Закономерное поражение. Правда, могли и больше мячей в авоську нахватать. Это еще хорваты не феер...

Так на то они и лесорубыПолтора человека.. остальные из "Гроссхопперсов"

Просто они знают, когда и где надо скакать, а когда это выглядит неуместным.

Ну да, лесорубы из АПЛ и серии А. То ли дело наш мега чемпионат в 12 команд

В Исландии деревьев НЕТ.

Исландские лесорубы с Косово нормально пригали или как?