Руслан РОТАНЬ: «Хорваты оказались удачливее в завершающей стадии»

Капитан сборной Украины Руслан Ротань рассказал о матче с хорватами (0:1).
«В принципе, моментов было поровну, но хорваты оказались удачливее в завершающей стадии и реализовали свой. Игра получилась равная, нельзя сказать, что кто-то доминировал. В первом тайме немного доминировали хорваты, а мы - во втором тайме». – сказал Ротань.
Источник — ТК Футбол
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