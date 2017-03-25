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Руслан РОТАНЬ: «Хорваты оказались удачливее в завершающей стадии»

Полузащитник «Днепра» - о матче с Хорватией

  • 25.03.2017 14:40
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ФФУ. Руслан Ротань
© ФФУ. Руслан Ротань

Капитан сборной Украины Руслан Ротань рассказал о матче с хорватами (0:1).

«В принципе, моментов было поровну, но хорваты оказались удачливее в завершающей стадии и реализовали свой. Игра получилась равная, нельзя сказать, что кто-то доминировал. В первом тайме немного доминировали хорваты, а мы - во втором тайме». – сказал Ротань.

Источник — ТК Футбол

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