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Хачериди травмировался в товарищеском матче с Ворсклой

Защитника киевлян увезли с поля на 17-й минуте

  • 25.03.2017 14:32
  • 785 просмотров
  • 1 комментария
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Хачериди травмировался в товарищеском матче с Ворсклой

Защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди травмировался в контрольном поединке против полтавской «Ворсклы».

29-летний футболист пошел в жесткий стык с нападающим соперников, после которого не смог самостоятельно подняться. Хачериди увезли с поля, вместо него вышел Никита Корзун.

О степени тяжести травмы пока ничего не известно. Напомним, Хачериди только вернулся в состав первой команды «Динамо» из дубля, в который был переведен из-за конфликта с тренерским штабом.

Смотрите онлайн поединка здесь

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Patriot UA
      Patriot UA, 25.03.2017 15:00
    +2
    Хач терпи до літа та ВАЛИ, Ярмола свого часу повівся і уже не той сьогодні, що був тоді.
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