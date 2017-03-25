Хачериди травмировался в товарищеском матче с Ворсклой

Защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди травмировался в контрольном поединке против полтавской «Ворсклы».
29-летний футболист пошел в жесткий стык с нападающим соперников, после которого не смог самостоятельно подняться. Хачериди увезли с поля, вместо него вышел Никита Корзун.
О степени тяжести травмы пока ничего не известно. Напомним, Хачериди только вернулся в состав первой команды «Динамо» из дубля, в который был переведен из-за конфликта с тренерским штабом.
Смотрите онлайн поединка здесь
Источник — Sport.ua
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