Блеклое поражение в Загребе

Значение противостояния с командой Хорватии накануне игры трудно было переоценить. Поэтому украинские любители футбола вправе были ожидать от нашей команды если не яркого сюрприза, то по крайней мере полнейшей самоотдачи и тактических решений, которые могли обеспечить достойный результат. В отношении самоотдачи игроков при игре за сборную говорят постоянно, но что-то говорит и о том, что вчера не все было ладно и с работой тренерского штаба.

НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ШЕВЧЕНКО

Как бывает при несчастье, на поле в этот вечер сошлись все неблагоприятные обстоятельства, которые и обусловили итог игры. Среди первых возможно следует отметить не лучшую форму игроков, хотя сколько матчей и длины сборов под руководством Шевченко для этого нужно? Если ответом будет недостаток игровой практики, то здесь тренер противоречит сам себе, привлекая со скамьи клубов одних исполнителей и игнорируя других. В результате выход на поле Коноплянки, откровенно плохие игровые кондиции которого являются следствием, а не причиной его не игры в «Шальке» полностью обескровил левый фланг атак Украины. Во всяком случае так можно говорить о первом тайме, за который этот полузащитник выполнил всего одну (!) передачу в штрафную соперника. Хорваты конечно были наслышаны о вингерах Украины как главной движущей силе ее атак. В связи с этим тому же Коноплянке интенсивно противостоял Едвай. Однако кроме того, что пострадал левый край атак команды, слабая и как ранее эгоистичная игра Коноплянки даже приглушила эффект от появления в сборной Матвиенко. А ведь это стало единственным положительным итогом прошедшего матча.





Три единственные точные передачи в штрафной соперника были выполнены после 30 минут игры и в пределах всего одной атаки. Слева Коноплянка подал лишь единожды.

Разумеется, рассуждать задним числом – выгодная позиция, но можно предположить, что те же Зинченко и Петряк (а возможно и Шахов) могли оказаться полезнее Коноплянки и Коваленко. В конце концов именно тренер получает адекватную информацию о текущей форме его подопечных из первых рук. И если Коноплянка сидит в запасе или играет по 6-8 минут (как в прошедшей игре с «Аугсбургом»), то Шахов регулярно выходит в основе ПАОКа, а Зинченко постоянно играет по 90 минут за молодежный состав ПСВ и раздает голевые передачи.

В ПЛЕНУ СХЕМЫ

Появление в основном составе не блещущего креативом в «Шахтере» Коваленко также вызвало вопросы. В свое время после прихода Шевченко в сборную много говорили о смене тактического построения на 4-3-3 как о надежде на более комбинационный и атакующий футбол. Однако во вчерашнем матче мы в очередной раз увидели полузащитника «Шахтера» в роли третьего разрушителя, который наряду с известным своими качествами Ротаня располагался в центре над Степаненко. Вместо связующей роли между обороной и трио в атаке Ротань и Коваленко сосредоточились на оборонительных функциях – это хорошо было видно при переходе команды в оборону, где построение принимало вид 4-5-1 на своей половине поля. Это явная реализация тренерской установки. В отличие от хорватов, наша команда мало задействовала высокий прессинг – один из немногих тактических приемов, традиционно состоявших в ее тактическом арсенале. В результате в определенном смысле ситуация на поле развивалась даже пассивнее, чем при Фоменко – в составе присутствовало 3 опорных полузащитника, но они не беспокоили соперника на его половине поля.





Основная линия обороны Украины из 5 игроков часто располагалась лишь на границе нижней трети поля и с учетом выдвинутого вперед одного Кравца они оказывались первым рубежом. Более чем удобная ситуация для развития позиционных атак Хорватии и исполнения забросов, которые в результате становились более нацеленными.

НИЗКАЯ ОБОРОНА УКРАИНЫ

Весьма сдержанная игра гостей в обороне открыла соперникам ключи к подходам к их штрафной. О том, что в составе Хорватии подобраны игроки более высокого класса рассуждать не приходится, но важнейшим главным элементом игры является снабжение футболистов мячом. Вот как раз этот элемент вследствие низкого расположения обороны Украины и привел к последующему полному превосходству хорватов в атакующем давлении. Сравнение диаграмм передач в штрафную с игры более чем красноречиво определяет это превосходство, причем напомним, что отчасти Украина сама провоцировала увеличение их числа, которое росло с исполнением вертикалей и диагоналей из центра поля.





Сравнение с приведенной выше диаграммой Украины не в ее пользу как в общем числе, так и точности передач. Но стоит отметить и заметные отличия в их направленности – хорватские «фавориты» не брезговали быстрой доставкой мяча в штрафную из центра поля. Чего хотела в этом плане Украина – так и осталось неизвестным.

ТУМАННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

На фоне увиденного в матче с лидерами группы, перспективы нашей команды в текущем отборе представляются весьма неопределенными. Не совсем понятно, что же из прошедшей игры заставляет тренерский штаб Шевченко «..с оптимизмом смотреть в будущее» и что в этой связи «.. еще не потеряно». Фраза же о том, что тренер «..чувствовал, что имел преимущество» и вовсе заставляет придираться к его словам. Ни в одном из компонентов, будь то тактическая организация, объем работы на поле, и разумеется индивидуальное мастерство большинство обозревателей, уверен, не отметили.





Возможно, Шевченко говорил о превосходстве Украины во владении, но оно слишком часто присутствовало на своей половине поля и обозначилось лишь к исходу второго тайма. Меньшая точность и число передач Хорватии – логичное следствие более высокого темпа ее выхода в атаку. Это же и обеспечило подавляющее преимущество в передачах в штрафную. Данные uefa.com.

Следует сделать печальный вывод: в прошедшем матче тренерский штаб не справился с задачей противостояния фаворитам группы. Столь блеклых матчей в последнее время у Украины, наверное, не было. Выбранные варианты с организацией глубокой компактной обороны не сработали как в голевом моменте, и скорее наоборот, увеличили нагрузку на защиту. Возврат к трем разрушителям в центре поля также не принес ожидаемого эффекта. Как и недостаток креативных игроков, это все неудачные кадровые решения. Они приводили к тому, что футболисты нечетко представляли себе процесс выхода в атаку. Именно это, а не сила обороны Хорватии уменьшало атакующую активность уже со стороны Украины.

Игорь ЗАЙЦЕВ