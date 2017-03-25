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Блеклое поражение в Загребе

Sport.ua разбирает один из самых неудачных матчей сборной Украины в текущем отборе

  • 25.03.2017 14:14
  • 2002 просмотров
  • 15 комментария
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ФФУ
© ФФУ
Значение противостояния с командой Хорватии накануне игры трудно было переоценить. Поэтому украинские любители футбола вправе были ожидать от нашей команды если не яркого сюрприза, то по крайней мере полнейшей самоотдачи и тактических решений, которые могли обеспечить достойный результат. В отношении самоотдачи игроков при игре за сборную говорят постоянно, но что-то говорит и о том, что вчера не все было ладно и с работой тренерского штаба.
 
НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ШЕВЧЕНКО
 
Как бывает при несчастье, на поле в этот вечер сошлись все неблагоприятные обстоятельства, которые и обусловили итог игры. Среди первых возможно следует отметить не лучшую форму игроков, хотя сколько матчей и длины сборов под руководством Шевченко для этого нужно? Если ответом будет недостаток игровой практики, то здесь тренер противоречит сам себе, привлекая со скамьи клубов одних исполнителей и игнорируя других. В результате выход на поле Коноплянки, откровенно плохие игровые кондиции которого являются следствием, а не причиной его не игры в «Шальке» полностью обескровил левый фланг атак Украины. Во всяком случае так можно говорить о первом тайме, за который этот полузащитник выполнил всего одну (!) передачу в штрафную соперника. Хорваты конечно были наслышаны о вингерах Украины как главной движущей силе ее атак. В связи с этим тому же Коноплянке интенсивно противостоял Едвай. Однако кроме того, что пострадал левый край атак команды, слабая и как ранее эгоистичная игра Коноплянки даже приглушила эффект от появления в сборной Матвиенко. А ведь это стало единственным положительным итогом прошедшего матча.
 

 
Три единственные точные передачи в штрафной соперника были выполнены после 30 минут игры и в пределах всего одной атаки. Слева Коноплянка подал лишь единожды.
 
Разумеется, рассуждать задним числом – выгодная позиция, но можно предположить, что те же Зинченко и Петряк (а возможно и Шахов) могли оказаться полезнее Коноплянки и Коваленко. В конце концов именно тренер получает адекватную информацию о текущей форме его подопечных из первых рук. И если Коноплянка сидит в запасе или играет по 6-8 минут (как в прошедшей игре с «Аугсбургом»), то Шахов регулярно выходит в основе ПАОКа, а Зинченко постоянно играет по 90 минут за молодежный состав ПСВ и раздает голевые передачи.
 
В ПЛЕНУ СХЕМЫ
 
Появление в основном составе не блещущего креативом в «Шахтере» Коваленко также вызвало вопросы. В свое время после прихода Шевченко в сборную много говорили о смене тактического построения на 4-3-3 как о надежде на более комбинационный и атакующий футбол. Однако во вчерашнем матче мы в очередной раз увидели полузащитника «Шахтера» в роли третьего разрушителя, который наряду с известным своими качествами Ротаня располагался в центре над Степаненко. Вместо связующей роли между обороной и трио в атаке Ротань и Коваленко сосредоточились на оборонительных функциях – это хорошо было видно при переходе команды в оборону, где построение принимало вид 4-5-1 на своей половине поля. Это явная реализация тренерской установки. В отличие от хорватов, наша команда мало задействовала высокий прессинг – один из немногих тактических приемов, традиционно состоявших в ее тактическом арсенале. В результате в определенном смысле ситуация на поле развивалась даже пассивнее, чем при Фоменко – в составе присутствовало 3 опорных полузащитника, но они не беспокоили соперника на его половине поля.
 

 
Основная линия обороны Украины из 5 игроков часто располагалась лишь на границе нижней трети поля и с учетом выдвинутого вперед одного Кравца они оказывались первым рубежом. Более чем удобная ситуация для развития позиционных атак Хорватии и исполнения забросов, которые в результате становились более нацеленными.
 
НИЗКАЯ ОБОРОНА УКРАИНЫ
 
Весьма сдержанная игра гостей в обороне открыла соперникам ключи к подходам к их штрафной. О том, что в составе Хорватии подобраны игроки более высокого класса рассуждать не приходится, но важнейшим главным элементом игры является снабжение футболистов мячом. Вот как раз этот элемент вследствие низкого расположения обороны Украины и привел к последующему полному превосходству хорватов в атакующем давлении. Сравнение диаграмм передач в штрафную с игры более чем красноречиво определяет это превосходство, причем напомним, что отчасти Украина сама провоцировала увеличение их числа, которое росло с исполнением вертикалей и диагоналей из центра поля.
 

 
Сравнение с приведенной выше диаграммой Украины не в ее пользу как в общем числе, так и точности передач. Но стоит отметить и заметные отличия в их направленности – хорватские «фавориты» не брезговали быстрой доставкой мяча в штрафную из центра поля. Чего хотела в этом плане Украина – так и осталось неизвестным.
 
ТУМАННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
 
На фоне увиденного в матче с лидерами группы, перспективы нашей команды в текущем отборе представляются весьма неопределенными. Не совсем понятно, что же из прошедшей игры заставляет тренерский штаб Шевченко «..с оптимизмом смотреть в будущее» и что в этой связи «.. еще не потеряно». Фраза же о том, что тренер «..чувствовал, что имел преимущество» и вовсе заставляет придираться к его словам. Ни в одном из компонентов, будь то тактическая организация, объем работы на поле, и разумеется индивидуальное мастерство большинство обозревателей, уверен, не отметили.
 

 
Возможно, Шевченко говорил о превосходстве Украины во владении, но оно слишком часто присутствовало на своей половине поля и обозначилось лишь к исходу второго тайма. Меньшая точность и число передач Хорватии – логичное следствие более высокого темпа ее выхода в атаку. Это же и обеспечило подавляющее преимущество в передачах в штрафную. Данные uefa.com.
 
Следует сделать печальный вывод: в прошедшем матче тренерский штаб не справился с задачей противостояния фаворитам группы. Столь блеклых матчей в последнее время у Украины, наверное, не было. Выбранные варианты с организацией глубокой компактной обороны не сработали как в голевом моменте, и скорее наоборот, увеличили нагрузку на защиту. Возврат к трем разрушителям в центре поля также не принес ожидаемого эффекта. Как и недостаток креативных игроков, это все неудачные кадровые решения. Они приводили к тому, что футболисты нечетко представляли себе процесс выхода в атаку. Именно это, а не сила обороны Хорватии уменьшало атакующую активность уже со стороны Украины.
 
Игорь ЗАЙЦЕВ
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Владислав Похилый
      Владислав Похилый, 25.03.2017 14:31
    +4
    А теперь вспомним не забитый пенальти в Ворота Исландии) Сейчас бы мы были на втором месте с отрывом в 2 очка от третьего...
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    Ігор Ко
      Ігор Ко, 25.03.2017 14:36
    -1
    Все пишут и говорят про ошибки некого тренерского штаба, в том числе и сам Шева.
    Может быть, хорошему футболисту чтобы стать хорошим тренером нужно также пройти все ступеньки, начиная от ДЮСШ?
    А то сразу сборная!
    Наверное, сборная должна быть неким итогом, джек - потом для тренера, а не учебным комбинатом?!
    Ссылка
    Alena Ostapenko
      Alena Ostapenko, 25.03.2017 14:54
    -2
    Хорваты неудачники - у нас звезды миллионеры, шо там разбирать? Судья засудил, поле плохое, УЕФА не хочет видеть нас мы не выгодные - выберите вариант для етого раза
    Ссылка
    fairplay
    online
      fairplay, 25.03.2017 15:02
    0
    Alena Ostapenko, 25.03.2017 14:54
    Судья засудил, поле плохое, УЕФА не хочет видеть нас мы не выгодные - выберите вариант для етого раза
    Нужно искать трезвые оценки, а то уже слышим, что "выглядели неплохо", Шева полон оптимизма и т.п.
    Ссылка
    Леонид Данилов
      Леонид Данилов, 25.03.2017 15:07
    +1
    Ну что уже после драки кулаками не машут С комментариями согласен в старте должны были и Шахов и Петряк и Зинченко Кучерупора уходить на отдых Обидно
    Ссылка
    korrdon
    online
      korrdon, 25.03.2017 15:14
    0
    Надо смотреть трезво на ситуцию. По мастерству на сейчас мы на голову слабее хорватов. Понятно что Хач не играет, но Хач и Рак в паре лучшая пара защитников.

    Впереди просто беда-печаль. Что на Евро, что в отборе банально не можем забить командам чуть выше среднего. Конопа - баночник, Кравец игрок записного аутсайдера, Ярмола давно без прогресса. Надо привыкать, выше головы не прыгнешь
    Ссылка
    fairplay
    online
      fairplay, 25.03.2017 15:21
    -2
    korrdon, 25.03.2017 15:14
    Надо привыкать, выше головы не прыгнешь
    Исландские лесорубы могут прыгнуть, а мы не можем?
    Ссылка
    xerx23
      xerx23, 25.03.2017 15:24
    +1
    Население Хорватии чуть больше 4 млн. У нас в Киеве больше живет. И они всегда имели хорошую футбольную команду. Значит что-то в консерватории надо поправить. Порочная система подготовки и отбора молодежи в клубы, тренировочный процесс, психологический настрой, установка на игру, ответственность перед болельщиками и т.д. и т.п.
    Ссылка
    Сергей Панкратьев
    online
      Сергей Панкратьев, 25.03.2017 15:43
    0
    fairplay, 25.03.2017 15:21
    korrdon, 25.03.2017 15:14
    Надо привыкать, выше головы не прыгнешь

    Исландские лесорубы могут прыгнуть, а мы не можем?
    Исландские лесорубы с Косово нормально пригали или как?
    Ссылка
    Голум Пу
    online
      Голум Пу, 25.03.2017 15:45
    0
    fairplay, 25.03.2017 15:21
    korrdon, 25.03.2017 15:14
    Надо привыкать, выше головы не прыгнешь

    Исландские лесорубы могут прыгнуть, а мы не можем?
    В Исландии деревьев НЕТ.
    Ссылка
    korrdon
    online
      korrdon, 25.03.2017 15:47
    0
    fairplay, 25.03.2017 15:21
    korrdon, 25.03.2017 15:14
    Надо привыкать, выше головы не прыгнешь

    Исландские лесорубы могут прыгнуть, а мы не можем?

    Ну да, лесорубы из АПЛ и серии А. То ли дело наш мега чемпионат в 12 команд
    Ссылка
    Onushko2017
      Onushko2017, 25.03.2017 15:47
    -2
    Сергей Панкратьев, 25.03.2017 15:43
    fairplay, 25.03.2017 15:21
    korrdon, 25.03.2017 15:14 Надо привыкать, выше головы не прыгнешь Исландские лесорубы могут прыгнуть, а мы не можем?

    Исландские лесорубы с Косово нормально пригали или как?
    Просто они знают, когда и где надо скакать, а когда это выглядит неуместным.
    Ссылка
    fairplay
    online
      fairplay, 25.03.2017 15:51
    0
    Сергей Панкратьев, 25.03.2017 15:43
    Исландские лесорубы с Косово нормально пригали или как?
    Так на то они и лесорубы
    korrdon, 25.03.2017 15:47
    Ну да, лесорубы из АПЛ
    Полтора человека.. остальные из "Гроссхопперсов"
    Ссылка
    Lex Aries
    online
      Lex Aries, 25.03.2017 15:54
    0
    Закономерное поражение. Правда, могли и больше мячей в авоську нахватать. Это еще хорваты не феерили, напрасно побаиваясь наших "контратак"
    Ссылка
    Сергей Панкратьев
    online
      Сергей Панкратьев, 25.03.2017 15:56
    0
    Голум Пу, 25.03.2017 15:45
    fairplay, 25.03.2017 15:21
    korrdon, 25.03.2017 15:14 Надо привыкать, выше головы не прыгнешь Исландские лесорубы могут прыгнуть, а мы не можем?

    В Исландии деревьев НЕТ.
    Ты этот вопрос задай ( fairplay,).
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