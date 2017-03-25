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U-18: Сборная Украины одержала волевую победу над Норвегией

Наша команда возглавила турнирную таблицу на Кубке Федерации, имея в активе четыре пункта

  • 25.03.2017 14:03
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ФФУ
© ФФУ

Юнацька збірна команда України серед гравців віком до 18 років відсвяткувала перемогу над однолітками з Норвегії у матчі другого туру «Кубку Федерацій», який цими днями триває у Латвії.

Зважаючи на результати першого ігрового дня, а саме нічию українців і македонців та успіх Норвегії у грі з Латвією, «синьо-жовтим» конче необхідно було здобувати позитивний результат у протистоянні з «вікінгами», аби претендувати на найвищі місця у підсумковій таблиці змагань.

Перша половина першого тайму зустрічі українців та норвежців пройшла за рівної гри. Окрім знайомства з можливостями один одного, гравці також звикали до дощової погоди та вологого поля, а тому швидкісного та видовищного футболу геть було чекати.

«Бомба вибухнула» на 18-й хвилині, коли одна з нечисленних атак норвежців лівим флангом стала результативною. Прострільна передача у центр та невідпорний удар форварда команди суперників у дальній кут наших воріт – і вже ми «горимо» в один м’яч.

У поєдинку з македонцями підопічні Олександра Петракова також пропустили першими, але, як і годиться, зуміли уникнути неприємного результату. Традиція, згідно з якою ми спочатку створюємо собі проблеми, а згодом із героїзмом їх долаємо, повторилася і в протистоянні з лідерами турніру. За кілька хвилин до перерви українці заробили право на штрафний, а Веремієнко, відгукнувшись на навіс партнера зі стандарту та вигравши «другий поверх», переправив «сферу» у ворота.

Із свистком арбітра на другий тайм команда Петракова понеслася в атаку і невдовзі вийшла уперед у рахунку. Козиренко на швидкості розправився з кількома суперниками на лівому фланзі, увійшов до норвезьких володінь та прострілив на вільного Кулакова, якому нічого не залишалося, як підставити ногу та відправити м’яч за призначенням. На 53-й хвилині українці й зовсім могли зняти усі питання щодо переможця зустрічі. Організувавши швидкісну контратаку, «синьо-жовті» доставили «шкіряного» у штрафний майданчик, де Корнієнко вже був готовий забивати третій гол. Лише самовідданий підкат захисника в останню мить врятував скандинавів від капітуляції.

Надалі наша команда віддала м’яч суперникам, сконцентрувавшись на можливостях контратакувальної гри. І напівмоменти виникали як біля одних, так і інших воріт, але більше забитих голів глядачі не побачили – 2:1.

Таким чином, збірна України очолила турнірну таблицю, маючи в активі чотири пункти. Трохи пізніше сьогодні відбудеться матч між командами Латвії та Македонії. А вирішальна гра з господарями змагань чекає на команду Петракова вже у понеділок, 27 березня.

«Кубок Федерацій»

Норвегія U-18 – Україна U-18 – 1:2
Голи: Бернтсен (18) - Веремієнко (41), Кулаков (50)

Норвегія U-18: Кінн - Бернтсен, Ольсен, Йохансен, Ховстад (к), Фантофт, Ісаксен (Бохінен, 65), Ланкхоф-Дальбю, Ларссон (Марковіч, 65), Тотланд (Хауге, 65), Мікельсон (Борчревінк, 65)
Україна U-18: Кожухар - Бондар (к), Сафронов, Чех, Кулаков (Хучбаров, 72, Кос, 90+2), Хахльов, Корнієнко, Козиренко (Ременюк, 79), Гоменко, Сухар, Веремієнко

Попередження: Йохансен (25), Ланкхоф-Дальбю (32), Бернтсен (63), Борчревінк (80)

Источник — Федерация футбола Украины

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