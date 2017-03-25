КОНОПЛЯНКА: «Сборной нужно больше времени, нужны товарищеские матчи»

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал поражение от сборной Хорватии (0:1).
«Расстроен из-за того, что команда не взяла очки в этом матче. Он был очень важен для нас, будем кусать локти дальше.
Надеемся, что такого больше не будет. Сборной нужно немного больше времени, нужны товарищеские матчи, и тогда мы будем более сыгранные. Все равно видно, что у нас есть игра, все получается, в дальнейшем будем играть еще лучше», - сказал Коноплянка.
Источник — ТК Футбол
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