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КОНОПЛЯНКА: «Сборной нужно больше времени, нужны товарищеские матчи»

Полузащитник «Шальке» и сборной Украины - о матче с Хорватией

  • 25.03.2017 13:55
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ФФУ. Лука Модрич и Евгений Коноплянка
© ФФУ. Лука Модрич и Евгений Коноплянка

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал поражение от сборной Хорватии (0:1).

«Расстроен из-за того, что команда не взяла очки в этом матче. Он был очень важен для нас, будем кусать локти дальше.

Надеемся, что такого больше не будет. Сборной нужно немного больше времени, нужны товарищеские матчи, и тогда мы будем более сыгранные. Все равно видно, что у нас есть игра, все получается, в дальнейшем будем играть еще лучше», - сказал Коноплянка.

Источник — ТК Футбол

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