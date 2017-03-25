Александр ПАНКОВ: «Думаем над новым проектом с Бадром Эль-Каддури»

Футбольный агент Александр Панков анонсировал возможный совместный проект с экс-футболистом «Динамо» Бадром Эль-Каддури.
«Прекрасный вечер, продуктивная встреча. Бадрик, рад был тебя видеть, и, кстати, очень интересно пообщались и вспомнили хорошие времена. Твой русский язык на уровне, приятно, что не забываешь. Я уверен, что мы поработаем вместе, и придумаем очень интересный проект. Так что ждите футбольное сотрудничество между Украиной и Марокко», - написал Панков в Instagram.
Прекрасный вечер, продуктивная встреча 🔝🔝🔝😂😂😂🔝🔝🔝 Бадрик рад был тебя видеть, и кстати очень интересно пообщались и вспомнили хорошие времена 👌🏻👌🏻👌🏻🔜🔜🔜👌🏻👌🏻👌🏻 Твой русский язык на 🔝🔝🔝 уровне, приятно что не забываешь 🎯🎯🎯💪🏻💪🏻💪🏻 Я уверен что мы поработаем вместе, и придумаем очень интересный проект ✌🏻️✌🏻️✌🏻️👍🏻👍🏻👍🏻 Так что ждите футбольное сотрудничество между Украиной 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 и Марокко 🇲🇦🇲🇦🇲🇦
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