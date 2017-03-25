ЛУБКИВСКИЙ: «ФИФА перекрестится, когда наша сборная не выйдет на ЧМ»

Kолова комітету з підготовки до Євро-2012 Маркіян Лубківський прокоментував поразку збірної України в матчі відбору до ЧС-2018 проти Хорватії (0:1).

«Після вчорашньої бездарної гри нашої національної збірної проти Хорватії найбільше шкода наших відданих вболівальників, які самовіддано підтримували першу команду у Загребі.

Мені телефонувало багато хорватських друзів і висловлювало щире захоплення саме нашими фанами - Hvala na dolasku, dragi Ukrajinci!

Хочу втішити саме їх, бо в тому, що наші калічки, швидше за все, не кваліфікуються на Чемпіонат світу в Росії, є великий позитив!

І ось в чому він полягає:

- з такою грою нема що робити на найбільшому світовому футбольному форумі;

- українське суспільство і, звичайно ж, політики уникнуть очікувано гострої дискусії: бойкотувати ЧС в Росії, чи не бойкотувати, їхати чи не їхати;

- росіянам не треба буде ламати голову - пускати до себе бандерівців і які провокації їм придумати;

- наші дорогі вболівальники зможуть подивитися світовий футбол по телевізору і не наражатимуться на ризики від поїздки в Росію, яких, повірте мені, буде тьма;

- перехреститься FIFA, у якої відпаде потреба думати, що з цим всім робити і як убезпечити збірну України та її фанів на безкрайніх і «стрьомних» просторах Росії», - написав Лубківський на своїй сторінці у Facebook.