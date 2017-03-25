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ЛУБКИВСКИЙ: «ФИФА перекрестится, когда наша сборная не выйдет на ЧМ»

Директор комитета по подготовке к Евро-2012 - о неудачной игре национальной команды в Хорватии

  • 25.03.2017 13:08
  • 1349 просмотров
  • 10 комментария
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radiosvoboda.org. Маркиян Лубкивский
© radiosvoboda.org. Маркиян Лубкивский

Kолова комітету з підготовки до Євро-2012 Маркіян Лубківський прокоментував поразку збірної України в матчі відбору до ЧС-2018 проти Хорватії (0:1).

«Після вчорашньої бездарної гри нашої національної збірної проти Хорватії найбільше шкода наших відданих вболівальників, які самовіддано підтримували першу команду у Загребі.

Мені телефонувало багато хорватських друзів і висловлювало щире захоплення саме нашими фанами - Hvala na dolasku, dragi Ukrajinci!

Хочу втішити саме їх, бо в тому, що наші калічки, швидше за все, не кваліфікуються на Чемпіонат світу в Росії, є великий позитив!

І ось в чому він полягає:

- з такою грою нема що робити на найбільшому світовому футбольному форумі;

- українське суспільство і, звичайно ж, політики уникнуть очікувано гострої дискусії: бойкотувати ЧС в Росії, чи не бойкотувати, їхати чи не їхати;

- росіянам не треба буде ламати голову - пускати до себе бандерівців і які провокації їм придумати;

- наші дорогі вболівальники зможуть подивитися світовий футбол по телевізору і не наражатимуться на ризики від поїздки в Росію, яких, повірте мені, буде тьма;

- перехреститься FIFA, у якої відпаде потреба думати, що з цим всім робити і як убезпечити збірну України та її фанів на безкрайніх і «стрьомних» просторах Росії», - написав Лубківський на своїй сторінці у Facebook.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    t2_romario
      t2_romario, 25.03.2017 13:11
    +8
    На хера это тут публиковать. Кто ты такой чтоб рассуждать о бездарной игре сб. Украины? Что ты будучи чиновником постоянно сделал для детского футбола для того чтоб у нас в стране выбирали лучших из лучших а не лучших из худших!
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    Ostrov_J
      Ostrov_J, 25.03.2017 13:28
    +4
    Давайте тогда вообще распустим сборную и никогда никуда не рыпаться......
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    vik_70
      vik_70, 25.03.2017 13:30
    +3
    Як ми себе любимо............
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    Ostrov_J
      Ostrov_J, 25.03.2017 13:31
    +3
    А рассуждает он как настоящий ЖЛОБ !!!!
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    Fan_007
      Fan_007, 25.03.2017 13:37
    +2
    А он ЖЛОБ и есть! А еще проститутка, только валютная! Единственным его "профессиональным" качеством было и есть знание иностранных языков. Только и знает, что бегать от "проекта" к проекту: футбол, потом баскетбол, СБУ...
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    kharkovkada
      kharkovkada, 25.03.2017 13:39
    0
    Если так рассуждать, так нахрен нам нужна СБУ, пусть их распускают
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    Anton Semchishin
    online
      Anton Semchishin, 25.03.2017 13:39
    +5
    Надеюсь Маркиянчика посадят за рекордные попилы на Евро12. А по поврду того, что ФИФА вздохнет с облегчением - это факт, но не повод не демонстрировать результат нашим игрокам. А по Хорватии все предельно просто: каждый отдельно взятый игрок был сильнее каждого отдельно взятого украинца. Ну и реально, центр в лице Модрича и Ракитича - это мечта, на самом деле.
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    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 25.03.2017 13:47
    -1
    Я так думаю, что роль М.Лубкивского в подготовке и проведения ЧЕ в нашей стране, еще не полностью расследована правоохранительными органами (то, что он примазался к СБУ, еще не дает никаких гарантий, Насиров - тому яркий пример).
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    ram-le
    ram-le, 25.03.2017 14:04
    0
    Это чиновничье чмо существует по принципу: чем хуже - тем лучше. В топку это дерьмо. Из-за таких и рушится украинский футбол.
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    alax86
    online
      alax86, 25.03.2017 14:27
    0
    Ну начинается бредятина всякая для отмазки отсутствия сборной, а я бы на месте ФИФА и в суд подал на этого деятеля.
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