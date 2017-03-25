Вторая лига. Рух едет в Никополь, Жемчужина принимает Мир

В першому матчі 22-го туру вінницька «Нива» у виїзному матчі перемогла запорізький «Металург» з рахунком 4:0.

25 березня 2017 рік. 14:00. м.Миколаїв. Центральний стадіон

«Суднобудівник» (Миколаїв) – «Арсенал-Київщина» (Біла Церква)

Арбітр – Олег Когут (Тернопіль)

Перше коло – 1:4

Дискваліфіковані: Невкритий, Носов – Гуральський

Досить відповідальний матч для обох команд, можливо, ключовий для них у весняній боротьбі за збереження друголігової прописки.

«Суднобудівник» іде 14-м з 13 очками, а ось «Арсенал-Київщина» – 16-а, маючи лише на одне очко менше. Зважаючи на те, що регламентом передбачений виліт двох команд, обидва суперники нині в небезпечній зоні.

Стартовий весняний тур не приніс радості жодній з команд – білоцерківці вдома пропустили два м’ячі від «Іллічівця-2», миколаївці у Володимирівці – три від «Інгульця-2». Першого офіційного голу в 2017 році очікують вболівальники обох клубів.

Найгірше ж – обидві команди постраждали через дискваліфікації, і якщо у гостей у заявці 25 гравців, то у господарів – всього 18, і двоє з них перебрали карток. Лишається сподіватися, що кілька весняних новачків зможуть вдало підсилити «Суднобудівник». Один із них – форвард Роман Запорожець – у 2014-2015 роках провів 14 матчів (1 гол) грав за «Арсенал-Київщину».

25 березня 2017 рік. 14:00. с.Зоря, Одеської області. Стадіон ім. Б.Я.Тропанця

«Балкани» (с.Зоря, Одеська область) - «Інгулець-2» (с.Петрове, Кіровоградська область)

Арбітр – Олександр Сахно (Київська область)

Перше коло – 1:3

Дискваліфіковані: Гаврилюк – немає

«Балкани» та «Інгулець-2» зіграють надзвичайно важливий матч з точки зору боротьби за місце у першій п’ятірці. Наразі зорянці вийшли на п’яте місце й відстають від «Інгульця-2» на п’ять очок. Зрозуміло, у випадку домашньої перемоги в очному поєдинку над безпосереднім конкурентом ця відстань скоротиться на таку, яку можна подолати за один тур.

На жаль, господарям не допоможе один із провідних півзахисників – Гаврилюк. На час його дискваліфікації Андрію Пархоменку доведеться шукати інші варіанти. Що ж стосується гостей, то вони у першому колі здолали «Балкани» з рахунком 3:1. Правда, з того часу «Інгулець-2» суттєво обновив свою заявку, тож нині багато в чому це вже інший колектив.

У стартовому турі обидві команди здобули переконливі перемоги: «Балкани» виграли у Вінниці (2:0), «Інгулець-2» вдома розгромив «Суднобудівник» (3:0). Однак у Зорі гостям завжди важко – ще жоден учасник другої ліги не перемагав «Балкани» на їхньому полі.

25 березня 2017 рік. 15:00. м.Одеса. Стадіон «Спартак».

«Жемчужина» (Одеса) - «Мир» (Горностаївка, Херсонська область)

Арбітр – Віктор Арановський (Київ)

Перше коло – 0:0

Дискваліфіковані: Кравченко – немає

«Жемчужина» лише зараз виходить на старт, адже її матч 21-го туру з «Кристалом» було перенесено. Одеська команда з минулого літа утримує рекордну 15-матчеву безпрограшну серію, однак перший офіційний матч року – це завжди додаткове хвилювання, до того ж, через перебір карток не допоможе господарям Юрій Кравченко (один із провідних гравців).

Що стосується горностаївців, то вони стартували на п’ятірку. Перемога над «Кременем» змінила лідера в другій лізі, а наставник «Миру» Віктор Богатир був визнаний Тренером туру. Суперники грають одне з одним ще з аматорських часів, і завжди це особливо напружені зустрічі. Такі, як у першому колі, коли в Горностаївці команди розійшлися миром – 0:0.

Перемога дає змогу «Жемчужині» сподіватися на обгін «Кременю» та «Руху», а ось «Мир» сподівається повернутися у першу п’ятірку, для чого варто грати на перемогу навіть на виїзді.

25 березня 2017 рік. 15:00. м.Нова Каховка. Стадіон «Енергія»

«Енергія» (Нова Каховка) - «Реал Фарма» (Одеса)

Арбітр – Олександр Титов (Донецьк)

Перше коло – 1:4

Дискваліфіковані: Квачов, Прокіпчук – немає

Без двох дискваліфікованих гравців «Енергія» гратиме перший домашній матч року проти команди із групи лідерів. «Реал Фарма» у минулому турі відпочивав за календарем, тому для нього це буде прем’єра в 2017 році.

У першому колі «фармацевти» завдали новокаховським гостям крупної поразки – 4:1. І тепер, зважаючи на кадрові проблеми суперників, будуть фаворитами у протистоянні. Що зможе протиставити претенденту на першу п’ятірку середняк із Херсонщини? Побачимо у протистоянні суперників.

25 березня 2017 рік. 15:00. с.Чкалове, Нікопольський район. Стадіон «Колос»

«Нікополь» – «Рух» (Винники)

Арбітр – Олександр Афанасьєв (Харків)

Перше коло – 0:1

Дискваліфіковані: немає – немає

«Рух» після ураганної перемоги над запорізьким «Металургом» (6:1) очолив турнірну таблицю, тож у хорошому настрої виїжджає у Нікопольський район. Однак треба враховувати, що є обставини, які роблять цей матч потенційно складним навіть для нового лідера.

По-перше, спогади про літній матч не налаштовують на «легку прогулянку». Тоді, нагадаємо, «Рух» обіграв нікопольців, але лише з мінімальним рахунком при гідному спротиві гостей. По-друге, грати випадає на полі зі штучним газоном, а західноукраїнські команди зазвичай мають мало практики на подібних покриттях.

Однак амбіції у винниківського клубу дуже великі, а це зобов’язує грати на перемогу в кожному матчі.

26 березня 2017 рік. 14:00. м. Маріуполь. Стадіон «Західний».

«Іллічівець-2» (Маріуполь) – «Тепловик-Прикарпаття» (Івано-Франківськ)

Арбітр – Дмитро Резников (Кам’янське)

Перше коло – 1:0

Дискваліфіковані: немає – Француз

«Іллічівець-2» та «Тепловик-Прикарпаття» синхронно виграли свої матчі. Причому, досить переконливо – маріупольці у Білій Церкві забили два м’ячі без відповіді у ворота «Арсеналу-Київщини», а ось в Івано-Франківську господарі побачили перемогу 3:1 своїх улюбленців над «Енергією».

Утім, перемога над новокаховцями далася не так вже й просто: у кінцівці гри було вилучено захисника Француза, тож прикарпатці прибудуть на Донбас з кадровою прогалиною. У господарів, навпаки, після дискваліфікації повертається в гру Денис Папук, тож у цьому компоненті у них невелика перевага.

У першому колі маріупольці, до слова, виграли в Івано-Франківську при величезній глядацькій аудиторії (6200 глядачів). У випадку, якщо «Іллічівець-2» повторить це досягнення, він обжене «Тепловик-Прикарпаття» й підніметься на 1-2 сходинки вгору.