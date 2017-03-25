Вячеслав ШЕВЧУК: «Моментами сборная демонстрировала хороший футбол»

Экс-игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал результат матча Хорватия – Украина (1:0).
«Мы хотели добыть хотя бы одно очко. Проиграли матч – значит экзамен не сдали. Даже показывая не очень удачную игру можно добыть очки. Моментами сборная демонстрировала хороший футбол; ребята старались выходить из обороны через пас, контролировали мяч на своей половине поля.
Хорваты хорошо компактно оборонялись и не давали быстро выходить в атаку», – сказал Шевчук.
Источник — ТК Футбол
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