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Вячеслав ШЕВЧУК: «Моментами сборная демонстрировала хороший футбол»

Бывший игрок сборной Украины поделился впечатлениями от матча с Хорватией

  • 25.03.2017 11:44
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ФФУ. Вячеслав Шевчук
© ФФУ. Вячеслав Шевчук

Экс-игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал результат матча Хорватия – Украина (1:0).

«Мы хотели добыть хотя бы одно очко. Проиграли матч – значит экзамен не сдали. Даже показывая не очень удачную игру можно добыть очки. Моментами сборная демонстрировала хороший футбол; ребята старались выходить из обороны через пас, контролировали мяч на своей половине поля.

Хорваты хорошо компактно оборонялись и не давали быстро выходить в атаку», – сказал Шевчук.

Источник — ТК Футбол

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