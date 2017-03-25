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Лука МОДРИЧ: «Украинцы провели хороший, качественный матч»

Лидер сборной Хорватии – о победе над Украиной

  • 25.03.2017 11:12
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zbirna.com. Лука Модрич
© zbirna.com. Лука Модрич

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал матч против Украины (1:0).

«Мы провели очень хороший матч, в котором большую часть времени доминировали, контролировали мяч и смогли в первом тайме забить гол. Во второй половине игры мы сознательно сбавили обороты, но держали встречу под своим контролем и заработали заслуженные три очка.  

Если кто-то думает, что сборная Хорватии уже гарантировала себе путевку в финальную стадию ЧМ-2018, он глубоко ошибается. Мы прошли только половину пути. Да, мы выиграли важный матч против Украины, но нам необходимо не сбавлять обороты. Продолжать действовать в том же духе.

Украинцы провели хороший, качественный матч. Команда Шевченко любит играть в футбол и старается делать все для победы, но мы не позволили сопернику забить, поэтому наш успех абсолютно заслуженный», - сказал Модрич.

Источник — zbirna.com

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