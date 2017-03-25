Лука МОДРИЧ: «Украинцы провели хороший, качественный матч»

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал матч против Украины (1:0).
«Мы провели очень хороший матч, в котором большую часть времени доминировали, контролировали мяч и смогли в первом тайме забить гол. Во второй половине игры мы сознательно сбавили обороты, но держали встречу под своим контролем и заработали заслуженные три очка.
Если кто-то думает, что сборная Хорватии уже гарантировала себе путевку в финальную стадию ЧМ-2018, он глубоко ошибается. Мы прошли только половину пути. Да, мы выиграли важный матч против Украины, но нам необходимо не сбавлять обороты. Продолжать действовать в том же духе.
Украинцы провели хороший, качественный матч. Команда Шевченко любит играть в футбол и старается делать все для победы, но мы не позволили сопернику забить, поэтому наш успех абсолютно заслуженный», - сказал Модрич.
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.