Лука МОДРИЧ: «Украинцы провели хороший, качественный матч»

Но не хватает футбольной хитрости и понимания..Хорват лежит - все в контр атаку - Ярмола выбивает...

Ребята а какой уровень игроков у нас ? или резервисты за границей или играют в чемпионате Украины...

Возвращение Михаила Ивановича в образе Андрея Николаевича. Печально...Конопа хороший парень, типа...

Я не мазохист и не стал смотреть этот матч. Кризис везде и во всём. Весь мир развивается, а мы за...

Толя Тимощук он же Гандощук, неси тазик, я блевать буду от такой ИГРЫ!!!!! А-Ля Фоменко номер два...