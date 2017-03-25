Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Коваленко немного расслабился, он не прогрессирует»

Футбольный эксперт Евгений Левченко поделился мнением о позитивных моментах в игре сборной и выступлении центрального полузащитника команды Виктора Коваленко.
«Мы прекрасно помним предыдущий цикл, когда тренеры не выпускали свежих нападающих в конце матча. Я вижу, что нынешний наставник рискует, и для меня это является абсолютно позитивным моментом. Как бы там ни было, стоит идти ва-банк, когда проигрываешь 1:0. Нужно пытаться что-то изменить.
В моем понимании, Коваленко сыграл не лучший матч. Потеря мяча — это не так страшно, но практически все его действия были направлены на то, чтобы просто находиться на поле. Я являюсь поклонником этого футболиста, но нужно делать больше. Он немного расслабился; если ты не прогрессируешь — тренерам стоит внимательнее присмотреться к твоей игре», - сказал Левченко.
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
вопрос в том,что он стал играть хуже!
вчера на поле ,он играл за Хорватию!
пусть скажет спасибо за штанку,после того ,как у него ,как у школьника отобрали мяч!
по сути дела он занимает не своё место!
не только он конечно,но статья о нём!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.