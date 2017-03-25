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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Коваленко немного расслабился, он не прогрессирует»

Футбольный эксперт - о выступлении центрального полузащитника сборной Украины

  • 25.03.2017 10:55
  • 285 просмотров
  • 1 комментария
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twitter.com/elevchenko
© twitter.com/elevchenko

Футбольный эксперт Евгений Левченко поделился мнением о позитивных моментах в игре сборной и выступлении центрального полузащитника команды Виктора Коваленко.

«Мы прекрасно помним предыдущий цикл, когда тренеры не выпускали свежих нападающих в конце матча. Я вижу, что нынешний наставник рискует, и для меня это является абсолютно позитивным моментом. Как бы там ни было, стоит идти ва-банк, когда проигрываешь 1:0. Нужно пытаться что-то изменить.

В моем понимании, Коваленко сыграл не лучший матч. Потеря мяча — это не так страшно, но практически все его действия были направлены на то, чтобы просто находиться на поле. Я являюсь поклонником этого футболиста, но нужно делать больше. Он немного расслабился; если ты не прогрессируешь — тренерам стоит внимательнее присмотреться к твоей игре», - сказал Левченко.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    King King
    King King, 25.03.2017 11:16
    -1
    вопрос стоит не в том,что Коваленко не прогрессирует"
    вопрос в том,что он стал играть хуже!
    вчера на поле ,он играл за Хорватию!
    пусть скажет спасибо за штанку,после того ,как у него ,как у школьника отобрали мяч!
    по сути дела он занимает не своё место!
    не только он конечно,но статья о нём!
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