Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Удивили ли нас хорваты? В какой-то мере, да»

Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от матча с Хорватией (0:1).
«В первые двадцать минут сборная Хорватии давила и создала немало моментов у наших ворот. Во втором тайме мы внесли коррективы в тактику и дело пошло на лад. В перерыве Андрей Николаевич попросил нас больше времени уделять атаке.
Удивили ли нас хорваты? В какой-то мере, да. Мы хорошо изучили соперника, но ему все-таки удалось преподнести нам некоторые сюрпризы. Шансы? Сейчас можно говорить, что угодно. У нас были шансы забить, у них… Получилось так, как получилось», - сказал Ярмоленко.
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Гениальная отмазка.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.