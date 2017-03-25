Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Удивили ли нас хорваты? В какой-то мере, да»

Один из лидеров сборной Украины – о поединке против Хорватии

  • 25.03.2017 10:28
  • 879 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФФУ. Андрей Ярмоленко
© ФФУ. Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от матча с Хорватией (0:1).

«В первые двадцать минут сборная Хорватии давила и создала немало моментов у наших ворот. Во втором тайме мы внесли коррективы в тактику и дело пошло на лад. В перерыве Андрей Николаевич попросил нас больше времени уделять атаке. 

Удивили ли нас хорваты? В какой-то мере, да. Мы хорошо изучили соперника, но ему все-таки удалось преподнести нам некоторые сюрпризы. Шансы? Сейчас можно говорить, что угодно. У нас были шансы забить, у них… Получилось так, как получилось», - сказал Ярмоленко.

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Saltovka-Kharkiv
    online
    Saltovka-Kharkiv, 25.03.2017 10:57
    +1
    Интересно, откуда взялась эта совершенно отвратная манера делать репортажи и заголовки к ним через вопросы типа "Удивили ли нас хорваты?". Такое впечатление, что все кругом плохо слышат и все время перспрашивают журналистов... "Что вы говорите? Удивили ли нас хорваты? Что вы сказали? Хорваты? Так, хорваты ли нас удивили? Или не хорваты? Или, бл***, сербы? С кем мы играли, вы хотите знать?"... Какая-то нереальная тупизна...
    Ссылка
    winer-235
    online
      winer-235, 25.03.2017 11:05
    0
    "Получилось так, как получилось"
    Гениальная отмазка.
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 25.03.2017 11:14
    +2
    Меня хорваты удивили , с такими хорватами нормальная команда очки должна брать.
    Ссылка
    stas0809
    online
      stas0809, 25.03.2017 11:16
    0
    "Мы делаем все, что можем,а дальше будь что будет"
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.