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ВАЦКО: «Результат ожидаемый, из этой ситуации нужно вынести урок»

Комментатор матча Хорватия - Украина – о прошедшем поединке

  • 25.03.2017 10:13
  • 727 просмотров
  • 2 комментария
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footballua.tv. Виктор Вацко
© footballua.tv. Виктор Вацко

Футбольный эксперт Виктор Вацко поведал о решающих игровых факторах для победы Хорватии в матче против Украины (1:0).

«Критиковать всегда очень легко, но критика должна быть конструктивной. Перед игрой мы говорили, что у сборной Хорватии намного лучше подбор исполнителей и, на мой взгляд, сегодня этот факт сыграл решающую роль. Трио Модрич-Бадель-Ракитич практически выиграло хорватам поединок. Они смогли создать достаточно моментов для Калинича, их атакующая и оборонительная активность была определяющей для исхода противостояния. Хорватия сегодня отыграла очень рационально и умножила это на индивидуальный класс футболистов.

У нас нет оснований говорить о том, что мы незаслуженно проиграли. На данный момент мы находимся на таком уровне. Можно ли критиковать условный «Daewoo Lanos» за то, что он не дотягивает до «Mercedes»? Нельзя, ведь у них совершенно разные уровни. Я хотел бы надеяться, что сейчас сборная Украины находится на этапе перестройки. У команды молодой амбициозный тренер, но за 5 матчей он никак не сумел бы многое поменять. Для меня результат является абсолютно ожидаемым, и из этой ситуации нужно вынести урок. Я желаю сборной дальнейшего прогресса и движения вперед», - сказал Вацко.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Jeck
    online
      Jeck, 25.03.2017 10:38
    +6
    Скільки в нас вже було тих уроків, а висновків далі ніхто не робить.
    В наших футболістах, тренерах, коментаторах в голові закладений комплекс меншовартості.
    Ми завжди трясемо колінками перед сильнішими командами - з тої ж опери порівняння ланоса і мерседеса.
    Ісландці на ЧЄ показали, що хоч вони і маленька країна і не супер збірна, але не виходили на поле з постійним страхом перед сильнішими збірними.
    Якщо буде тренер, який зможе це донести до футболістів, тоді й буде збірна, а поки отак
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    volosko
      volosko, 25.03.2017 11:00
    +1
    ісландія на відборі до євро хлопнула 2 раза голандців а вони посильніше мають збірну за хорватв
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