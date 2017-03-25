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Иван ОРДЕЦ: «С такой самоотдачей у нас не должно быть проблем»

Защитник сборной Украины поделился впечатлениями от матча с хорватами

  • 25.03.2017 09:59
  • 470 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Шахтер. Иван Ордец
© ФК Шахтер. Иван Ордец

Центральный защитник сборной Украины Иван Ордец поделился впечатлениями от прошедшего матча против сборной Хорватии.

«Мы неплохо провели второй тайм, если бы так показали себя в первом, то могли бы и выиграть сегодня. На старте поединка возникали проблемы с доставкой мяча вперед, нападающие не могли за него зацепиться. Во второй половине противостояния начали активно прессинговать и создавать моменты, были подборы и, конечно, мы могли забивать.

Будем делать выводы, впереди много игр. Андрей Николаевич сказал, что мы молодцы, и с такой самоотдачей в следующих матчах у нас не должно быть проблем», - сказал Ордец.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    KIEWADIM
      KIEWADIM, 25.03.2017 10:04
    +4
    C такой самоотдачей как у тебя, лучше вобще не выходить на поле.
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    stas0809
    online
      stas0809, 25.03.2017 10:11
    +3
    А кроме самоотдачи для футболиста сборной важно еще мастерство и желание пахать и выкладываться на 100% на поле
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    dancing niggaz
      dancing niggaz, 25.03.2017 10:14
    +3
    Хахаха. Выиграть они могли. Ты сделал мой день, Ваня!!!!
    Главное, Ваня, кушай хорошо и будь здоров
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    stas0809
    online
      stas0809, 25.03.2017 10:15
    +2
    А еще мне нравится слово "могли" Могу,но не хочу
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    Микола Кучер
    online
      Микола Кучер, 25.03.2017 10:33
    0
    Хачеріді
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