Иван ОРДЕЦ: «С такой самоотдачей у нас не должно быть проблем»

Центральный защитник сборной Украины Иван Ордец поделился впечатлениями от прошедшего матча против сборной Хорватии.



«Мы неплохо провели второй тайм, если бы так показали себя в первом, то могли бы и выиграть сегодня. На старте поединка возникали проблемы с доставкой мяча вперед, нападающие не могли за него зацепиться. Во второй половине противостояния начали активно прессинговать и создавать моменты, были подборы и, конечно, мы могли забивать.

Будем делать выводы, впереди много игр. Андрей Николаевич сказал, что мы молодцы, и с такой самоотдачей в следующих матчах у нас не должно быть проблем», - сказал Ордец.