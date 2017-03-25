Українські фани відвідали хорватських дітей в загребському притулку

Зранку у п’ятницю українська делегація, що складалася з вболівальників фан-руху «Вірні збірній», представників Федерації футболу України та преміум-спонсора нашої збірної, відвідала один з хорватських дитячих будинків — Kuca Sv.Terezije od Halog Isusa za nezbrinutu djecu. Мета візиту — передати дітям благодійну допомогу та гостинці, зібрані фанатами з України напередодні виїзду до Хорватії.

«В цьому дитячому будинку проживає 27 дітей, — розповідає Вінка Глухаковіч, соціальний працівник притулку. — Це не тільки сироти, але й діти, батьки яких не можуть їх нормально виховувати, або не мають змоги піклуватися про них. Від нас вони або повертають в свої родини, або знаходять нові, інколи їх переводять до інших навчальних закладів. Проте у нас про них турбуються як в повноцінній сім’ї».

Візит з України дуже потішив дітей. Наші вболівальники зіграли з ними в футбол прямо на доріжках в саду, а настанови дав Рауль Ріанчо, тренер національної команди України: «Бути лікарем, архітектором чи інженером набагато легше, ніж бути гравцем топ-рівня. Тому що, коли ти — лікар, архітектор, інженер, все залежить від тебе. Але коли ти гравець, не все в твоїх руках. Вболівальники, тренер, який тебе не бачить, журналісти, а також момент удачі впливають на тебе. Але найголовніше для всіх — освіта та навчання. До того як стати тренером, я був вчителем і завжди це казав своїм учням», - сказав Ріанчо.

Саме для навчання вболівальники фан-руху «Вірні збірній» спільно з преміум-спонсором Національної збірної команди України з футболу подарували вихованцям дитячого будинку два планшети, а також «синьо-блакитні» футболки.

«Футбол і такі акції можуть згуртувати людей. Особливо на фоні тих подій, які зараз відбуваються в Україні, — додає Рауль Реанчо, — Діти, ветерани, вболівальники — всіх їх об’єднує гра. І не на одну мить чи матч, а назавжди».

«Вірні збірній» — український фан-рух, створений за ініціативи нового преміум-спонсора Національної збірної команди України з футболу — компанії «Перша приватна броварня» — та підтримки Федерації футболу України. Його мета — створити справжню збірну вболівальників, яка підтримуватиме наших гравців незалежно від результату конкретного матчу і покаже, що українці вміють уболівати красиво та від усього серця.