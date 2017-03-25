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Как сборная России Кот-д’Ивуару проиграла

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу африканской команды

  • 25.03.2017 09:30
  • 400 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ТАСС. Джонатан Коджиа
© ТАСС. Джонатан Коджиа

Вчера сборная России проиграла Кот-д'Ивуару со счетом 0:2 в товарищеском матче. Встреча проходила в Краснодаре.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    totake
    online
    totake, 25.03.2017 09:51
    +1
    вже навіть не радісно, толку з того, коли наші такі самі
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