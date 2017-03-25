Вчера сборная России проиграла Кот-д'Ивуару со счетом 0:2 в товарищеском матче. Встреча проходила в Краснодаре.
Источник — Sport.ua
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Вчера сборная России проиграла Кот-д'Ивуару со счетом 0:2 в товарищеском матче. Встреча проходила в Краснодаре.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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