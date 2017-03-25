Хорватські фани перемогли українців у товариському матчі

Загалом у складі української команди зіграло майже 30 фанатів, серед яких три воїни АТО з протезами — Юрій Дмитренко, Олексій Аванесян та Олександр Швецов. Хлопці приїхали в Загреб на особисте запрошення мецената Андрія Мацоли. Сьогодні ввечері разом з вболівальниками фан-руху «Вірні збірній» вони підтримуватимуть Національну збірну команду України з футболу в грі проти Хорватії. До речі, вчора за сприяння ФФУ та преміум-спонсора нашої збірної воїни АТО з сім’ями побували на тренуванні української команди на «Максимірі» та зустрілися з головним тренером збірної Андрієм Шевченком.

Товариська гра закінчилася з рахунком на користь приймаючої сторони — 8:6. Проте протягом всього матчу реакція трибун демонструвала одноголосну підтримку українських гравців та змушувала засумніватися, чи дійсно ця гра на виїзді.

«Вірні збірній» — український фан-рух, створений за ініціативи нового преміум-спонсора Національної збірної команди України з футболу — компанії «Перша приватна броварня» — та підтримки Федерації футболу України. Його мета — створити справжню збірну вболівальників, яка підтримуватиме наших гравців незалежно від результату конкретного матчу і покаже, що українці вміють уболівати красиво та від усього серця.