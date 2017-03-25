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Николай МАТВИЕНКО: «Было трудно, но хорваты давали играть»

Защитник сборной Украины – о поражении Хорватии

  • 25.03.2017 09:12
  • 340 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Карпаты. Николай Матвиенко
© ФК Карпаты. Николай Матвиенко

Дебютант сборной Украины Николай Матвиенко поделился впечатлениями от матча против Хорватии (0:1).

«Меня все поддерживали, тренер, ребята. Сказали спокойно играть в игру, в которую всегда играет сборная и я. Мы проиграли, поэтому я не могу оценить свои действия позитивно. Если бы выиграли, все было бы по-другому.

Рад, что дебютный матч за сборную провел против такого соперника. Было трудно, но они давали играть, вы сами все видели. Если бы во втором тайме играли так, как в первом, то мы бы забили.

В перерыве поговорили и потом начали создавать моменты. У нас все еще впереди», – сказал Матвиенко.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    uslan2705721
    online
      uslan2705721, 25.03.2017 09:20
    0
    Микола один із кращих в грі з Хорватами був.
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