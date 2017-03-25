Николай МАТВИЕНКО: «Было трудно, но хорваты давали играть»

Дебютант сборной Украины Николай Матвиенко поделился впечатлениями от матча против Хорватии (0:1).

«Меня все поддерживали, тренер, ребята. Сказали спокойно играть в игру, в которую всегда играет сборная и я. Мы проиграли, поэтому я не могу оценить свои действия позитивно. Если бы выиграли, все было бы по-другому.

Рад, что дебютный матч за сборную провел против такого соперника. Было трудно, но они давали играть, вы сами все видели. Если бы во втором тайме играли так, как в первом, то мы бы забили.

В перерыве поговорили и потом начали создавать моменты. У нас все еще впереди», – сказал Матвиенко.