Небо в клеточку

Что мы должны были себе четко представлять перед игрой в Загребе?

Во-первых, за все время существования двух наших самостоятельных государств, практически всегда лучше играли в футбол хорваты. Если говорить о результате, то тут достаточно вспомнить их «бронзу» на Кубке мира во Франции. Ну, а в теперешнем рейтинге ФИФА Хорватия опережает Украину на 15 пунктов.

Во-вторых, если верить Ивице Пиричу, а он достаточно хорошо знает как хорватский, так и украинский футбол, то буквально на каждой позиции хорваты превосходят нас нынче индивидуально. У кого есть жгучее желание, тот может оспорить одну-две персоналии – у меня его нет.

В-третьих, Хорватия является, как формальным, так и реальным фаворитом нашей группы, тогда как Украина лишь борется за второе место с Исландией и Турцией. И вчера именно в этом статусе мы приехали к этому сопернику в гости.

В-четвертых, игроки сборной Хорватии, как правило, представляют клубы ведущих европейских национальных лиг, где, как правило же, являются игроками основного состава. В то время как наша сборная составлена из представителей на ладан дышащего турнира, не считая тех, кто в зарубежных чемпионатах, как правило, и грубо говоря, «греет банку».

Положите все это на одну чашу весов и забудьте про вторую, на которой упокоились наши страстные чаяния. О том, дабы немедля свершилось чудо, и мы, проигравшие сезон на всех клубных фронтах Европы вчистую, могли утешиться внезапным и оглушительным успехом. Которого ожидали просто потому, что уж очень за ним соскучились.

Доводилось слышать, как наших футболистов распекали за то, что они перед матчем называли ничью приемлемым результатом. А чего Вы хотели? Чтобы они хорохорились, идучи на рать, и трубно вещали о желании победить? С чего бы это, с учетом наших реалий? Поблагодарите их за то, что не выглядели жалкой добычей, а пытались вести вполне себе достойную борьбу.

Могло быть хуже, могло. Однако, в любом случае, мы, по счастью пока еще крепко стоящие на этой грешной земле, в Загребе вынуждены были смотреть на соперника как бы снизу вверх. Наблюдая над собой небо лидера группы в красно-белую клеточку. Это небо было звездным, но не сказать, что уж совсем недосягаемым.

С точки зрения смотрибельности, игра была, я бы сказал, среднего уровня. Восемь-десять опасных для ворот моментов, заслуживающих внимания.

Хорош был первый тайм, вместивший в себя 80 процентов этой остроты. Максимальная пауза между угрозами воротам составила 11 минут. После перерыва же соперники могли забить лишь по разу, обменявшись этими уколами в течение десяти минут в эндшпиле.

Гол, забитый хорватами на 38-й минуте, по сути, и стал своеобразным сигналом к отбою. Правда, уже четыре минуты спустя Калинич мог и удвоить счет, однако не сумел переиграть Пятова.

В дальнейшем хозяева поля и положения умело и спокойно вели корабль игры в тихую победную гавань. Единственным исключением стал стандарт в исполнении Коноплянки на 78-й минуте, когда более удачное добивание Ярмоленко после сэйва Субашича могло спасти Украину от поражения. Но последнее слово вновь было за хорватами: Пятов отразил удар Модрича.

Ничья вполне могла бы случиться в этом матче, но закономерным результатом его она бы не стала. Украинцы были достойны забитого мяча: они «наиграли» на него, с учетом двух подряд шансов Ярмоленко и Кравца.

Эта пятиминутка в середине первого тайма, пожалуй, стала лучшей в исполнении команды Шевченко.

Однако хорваты были достойны заслуженной победы. А на свой гол они «наиграли» еще до того, как забили его. В целом же, не покидало ощущение некой игры в «кошки-мышки». Когда, добившись своего, сытая кошка не спешит лишить жертву последних иллюзий. Это не та команда, которая помчится добивать соперника – она хитрая, матерая, и взяла свое за счет класса.

Судейство Лаоса, в конечном итоге, на игре не сказалось. Хотя в течение четырех минут в середине второго тайма у него, казалось, были основания дважды назначить пенальти. Сначала в ворота Хорватии (Вида против Степаненко), затем – в наши (Бутко – Пиварич).

Мой эксперт-консультант в области судейства прокомментировал их так: «И там, и там одинаковые моменты. Либо ставь оба, либо не ставь. Испанец выбрал не ставить».

В дебюте встречи нашу сторону принял фарт: хорваты могли открыть счет гораздо раньше, но удар Манджукича на 15-й минуте пришелся в стойку ворот.

Лично я увидел в этом матче три явно выдающиеся личности. И так вышло, что все они приняли участие в голевой комбинации. Первым отметил бы Ракитича с его тремя потенциально голевыми пасами Калиничу. Вторым – Модрича, привычно ярко смотревшегося в разных ипостасях. Третьим – автора гола: Калинич, которого мы потеряли вместе с «Днепром», затерзал нашу оборону.

В составе Украины игроков матча, сравнимых с этой троицей, не узрел. Да и в целом оригинальничать не стану, отмечая запомнившийся удачный дебют Матвиенко, а также Коваленко и Кучера – только на противоположном полюсе успешности действий.

В какой-то степени, оправданием им может служить то, что на их позициях не только нам с Вами, но и тренерам, виделись другие люди. Увы, ни Малиновский, ни Ракицкий с Хачериди, по разным причинам, принять участие в этой игре не смогли. А мы не располагаем эффективной «скамейкой». В отличие от хорватов, у которых отсутствие Чорлуки и Перишича в глаза не бросилось.

Гол был классически хорош и, в то же время, включил в себя изюминку в виде ассистентской пяты Ракитича: почерк гения. И эта талантливо разыгранная атака словно бы подчеркнула и символизировала собой разницу в классе двух команд. И мы таки-увидели это небо в клеточку.

Ну, а поскольку на него нам теперь глядеть только через эту решетку, покалякаем о делах наших скорбных и трудах наших тяжких в свете борьбы за второе место.

Позади ровно половина отборочного турнира. Мы уступаем Исландии два очка. Беглый взгляд на календарь второго круга и легкая ретроспектива первого наводят на следующие мысли.

Финляндия и Косово – фактические поставщики очков для остальных команд группы. Их побеждать необходимо в рамках обязательной программы. А при условии ее выполнения, ключевой для Украины должна стать сентябрьская «спарка». В ней нам, как воздух, нужна будет победа над Турцией, а затем – ничья в Исландии.

В шесть очков здесь, извините, не верю.

Завершаем турнир мы домашней игрой с хорватами. И это, как раз, существенный плюс. Есть достаточные основания предполагать, что они к этому времени уже выиграют группу. А, учитывая здоровый прагматизм команды Чачича и отсутствие турнирной мотивации, это сулит нам возможность, как минимум, не проиграть.

Тенденции первого круга были таковы, что хорваты выиграли все, за исключением ничьей с турками, а претенденты на второе место между собой играли вничью, за исключением победы Исландии над Турцией. Кстати, именно благодаря ей «викинги» нас и опережают. Улавливаете ход моих мыслей?

Конечно, все может пойти по совершенно иному сценарию. Но лично мне стратегически решающими для нас видятся три очка с Турцией. Тем паче, как показал гостевой поединок с нею, это вполне реально. В дальнейшем может быть все, включая подсчет забитых и пропущенных мячей. По которым, на мой взгляд, обойти исландцев также нам под силу.

Подчеркну: это взвешенный «прогноз», с учетом наших сегодняшних возможностей и всенепременно без учета дешевого ура-патриотизма. Мы уже себя показали и на всех посмотрели. Самое время трезво оценить перспективы.

Следующая остановка – в Финляндии, в июне. Как я понимаю, главной задачей будет: не допустить, чтобы кто-нибудь из наших футболистов раньше времени «ушел в отпуск». Ведь нам нужно будет выигрывать, и желательно не так скромно и неубедительно, как это было дома.