Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
Косово
1:2
Исландия
24.03.2017, FT

Косово — Исландия — 1:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор отборочного матча ЧМ-2018 Косово — Исландия

  • 25.03.2017 08:34
  • 217 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ffk-kosova.com. Косово — Исландия
© ffk-kosova.com. Косово — Исландия

В поединке отбора чемпионата мира-2018 между сборными Косова и Исландии победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.