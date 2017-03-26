Олимпик и Карпаты закрыли первую часть чемпионата нулевой ничьей

Довгоочікуваний матч, який мав відбутися ще на початку грудня, зібрав у Черкасах чимало глядачів на трибунах, серед яких найактивнішими були вболівальники галицького клубу. У складі «Карпат» не було травмованих Худоб’яка, Голодюка, які пропускали і минулий тур, а також збірників «зелено-білих» Матвієнка і Лобая.

Тож після деякої перерви зі стартових хвилин на поле вийшли Мірошниченко і Грисьо. З особливим настроєм на поле вийшов і захисник «левів» Дитятьєв, який свого часу виступав і за «Олімпік». До складу ж «олімпійців» повернулися досвідчений Богданов, який відбув дискваліфікацію, а також Моха, який замінив дискваліфікованого і кращого бомбардира донецького клубу Поступаленка.

Саме Богданов наніс перший у грі удар в рамку воріт, проте Боровик, який свого часу виступав разом з Андрієм і за «Арсенал», без проблем заволодів м’ячем. Гра на деякий час точилася на підступах до обох штрафних, і на в’язкому полі падінь гравців обох клубів не бракувало. Підопічні Романа Санжара більше контролювали м’яч і часто завершували атаки дальніми ударами, проте Немчанінову явно бракувало влучності. Згодом вже 12-ту (!) за ліком з початку чемпіонату жовту картку заробив Філімонов, і тепер не зможе зіграти 2 квітня у Львові проти «Сталі».

Перший небезпечний момент біля воріт Махарадзе виник, коли Грисьо на швидкості обіграв Емерсона, який свого часу перебував на оглядинах в «Карпатах», але воротар «Олімпіка» зумів парирувати удар Максима. «Олімпійці» продовжували активно шукати шляхи взяття воріт львівського клубу, проте завершальним ударам, зокрема Гошкодері, бракувало влучності.

Другий тайм активніше розпочали «Карпати», і після розіграшу кутового міг відзначитись Нестеров, який опинився у воротарському майданчику, але удар у захисника не вийшов. Також згодом пробив набагато вище рамки воріт і Богданов.

Темп гри дещо знизився, і поєдинок проходив зі змінною перевагою обох команд. На завершальних стадіях атак через неточності передач небезпечних моментів біля воріт Боровика та Махарадзе не виникало. При цьому ігрових зіткнень не бракувало, і, як наслідок, жовтих карток від арбітра Дерда-молодшого. У підсумку наступний тур пропустить і «карпатівець» Зубейко.

Пожвавлення ж на трибунах викликав удар в падінні Гошкодері, але досвідчений Боровик у кидку зумів приборкати м’яча, врятувавши команду від пропущеного голу. Під кінець матчу Санжар, намагаючись покращити атакуючі дії своїх підопічних, випустив на поле Сергійчука, який свого часу виступав і за «Карпати». Проте небезпека виникла після дальнього удару сходу Богданова, але воротар «левів» знову накрив м’яч.

У підсумку «Карпати» та «Олімпік» вперше у Прем’єр-лізі завершили матч внічию – у 6-й грі. При цьому, «карпатівці» збільшили свою безвиграшну гостьову серію до 10-ти ігор: 4 нічиї та 6 поразок. «Леви» відірвалися від «зони вильоту» на три пункти, а «Олімпік» завершив першу частини сезону на 4-му місці, внісши остаточну ясність упорядникам календаря наступних матчів, як серед основних команд, так і молодіжних.

Юрій НАЗАРКЕВИЧ

«Олимпик» – «Карпаты» – 0:0

«Олимпик»: Заури Махарадзе, Дмитрий Гришко, Дмитрий Немчанинов, Евгений Цимбалюк, Эмерсон, Андрей Богданов, Виталий Гошкодеря (Иван Брикнер, '88), Моха Рхарсалла, Ярослав Олийнык (Сергей Гринь, '60), Сергей Шестаков, Иван Матяж (Михаил Сергийчук, '79)

«Карпаты»: Евгений Боровик, Алексей Дитятьев, Амбросий Чачуа, Андрей Нестеров, Денис Мирошниченко, Евгений Зубейко, Артем Филимонов, Дмитрий Клёц, Павел Ксенз, Александр Гладкий, Максим Грысьо (Алексей Гуцуляк, '34, Виктор Хомченко, '92)

Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)

Эмерсон, 63. - Артем Филимонов, 24. Павел Ксенз, 39. Евгений Зубейко, 68. Эмерсон, 63.- Артем Филимонов, 24. Павел Ксенз, 39. Евгений Зубейко, 68.

Удары (в створ): 9 (3) – 3 (1).

Угловые: 6 – 5.

Офсайды: 2 – 0.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.