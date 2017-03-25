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Анте ЧАЧИЧ: «Думаю, мы добыли довольно скромную победу»

Хорватия – Украина – 1:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера сборной Хорватии

  • 25.03.2017 01:26
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Анте ЧАЧИЧ: «Думаю, мы добыли довольно скромную победу»
Анте Чачич, главный тренер сборной Хорватии:
 
– Мы выполняли свою работу. Нашим заданием было доминировать, создавать давление на ворота соперника. Еще до гола у нас были шансы открыть счет. Так что, думаю, мы добыли довольно скромную победу.
 
У сборной Украины тоже были моменты, но она их не использовала. Уважаем эту команду – это наш серьезный соперник. Сейчас мы находимся на полпути к чемпионату мира и уже видим финиш, но важно не сбиться с пути. Впереди еще может быть много сюрпризов, так что важно быть внимательными в каждом матче
 
– Почему у вашей команды сегодня были настолько ощутимы проблемы на флангах?
– У нас новая команда. Многих футболистов мы пробовали в новых ролях. Кроме того, нам сегодня довелось играть против крепкой команды, в составе которой выступают качественные исполнители. Так что, самое главное, что мы победили.
 
– Как прокомментируете эпизод, в котором ваша команда забила победный мяч?
– Калинич – мастер, он прекрасно сделал этот гол. Так может сделать только он.
 
– Как оцените шансы сборной Украины на второе место в группе?
– У сборной Украины есть амбиции выйти на ЧМ-2018. Сегодня эта команда показала мастерство, и, уверен, от игры к игре это мастерство будет расти. Равно как и шансы завоевать путевку на чемпионат мира.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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