Андрей ШЕВЧЕНКО: «Пока ничего для нас не потеряно»

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

– Согласны ли вы с тем, что сборная Украины сегодня могла не проиграть?

– Игра сложилась из эпизодов. Когда сборная Хорватии в определенной фазе матча владела преимуществом, она его реализовала. Это то, что не удалось нам.

Результат матча для нас, конечно, негативный, но с точки зрения игры и того, что мы показали на поле, мы с оптимизмом смотрим в будущее. И пока ничего для нас не потеряно. У сборной Хорватии теперь, конечно, есть ощутимое преимущество в турнирной таблице. Но мы будем и в дальнейшем бороться за то, чтобы выйти на чемпионат мира.

– Учитывая то, как Матвиенко провел сегодняшний поединок, Соболю теперь придется отвоевывать место в составе на левом фланге обороны?

– У нас ни для кого нет свободной вакансии. Мы смотрим за игроками, за их состоянием, за тем, как они показывают себя в тренировочном процессе, и, исходя из этого, решаем, кто будет играть. Каждый должен биться за место в составе. Матвиенко сегодня сыграл очень хорошо, несмотря на свой возраст и дебют. Это тоже плюс для нас

– Что сегодня вас не устраивало в игре сборной Украины?

– Местами у нас получалось реализовать свой план на игру, местами – нет. Если бы можно было убрать Модрича и Ракитича, то нам, конечно, было бы полегче. Эти футболисты не просто так играют в «Реале» и «Барселоне». В эпизоде, когда нам забивался гол, мяч остановился между этими игроками, и Хорватия реализовала свой момент, а Лука сыграл очень хорошо. Надо признать, что в составе сборной Хорватии выступают высококлассные игроки. Ну, а мы не реализовали свои моменты. Свою игру мы строили не только на прессинге – мы должны были контратаковать и таким образом создавать разные фазы игры.

К сожалению, еще до гола мы допустили несколько ошибок. Моя реакция у кромки поля? Я – эмоциональный человек, и переживаю за свою команду. Это не злость – я пытался подсказать, поддержать игроков.

Местами у сборной Хорватии было преимущество в середине поля. Но у нас у нас было преимущество на флангах. Мы со сборной Хорватии – разные команды по стилю игры. У хорватов есть определенные исполнители, и у них очень хорошая середина поля. Манджукич при этом сегодня играл второго нападающего, и любой розыгрыш мяча приводил к тому, что он смещался в середину поля. Мы были готовы к этому, но ребята немного растерялись в первые 15 минут матча. По стилю мы играли в наш футбол, моментами нам это удавалось. Поэтому и получилась интересная игра.

– Это ваше первое поражение в качестве тренера сборной Украины. Насколько тяжело будет вам его пережить?

– Я всю жизнь – в футболе. Невозможно всегда избегать поражений. Но можно по-разному проигрывать. Неприятно, конечно... Однако мы смотрим вперед.

– Чем удивила вас сборная Хорватии?

– Сборная Хорватии – фаворит нашей группы. Наш соперник очень хорошо знал, как сборная Украины будет разыгрывать мяч от вратаря. Они сумели это нивелировать. Думаю, что у хорватов был хороший информатор.

– Прокомментируйте проведенные замены.

– Мы чувствовали, что имели преимущество. Поэтому уместно было выпустить второго нападающего. Думаю, что Беседин очень хорошо вписался в игру. Именно поэтому у нас были моменты в конце матча. Считаю, что мы правильно провели замены.