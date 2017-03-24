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Ирландия
0:0
Уэльс
24.03.2017, FT

Ирландия — Уэльс — 0:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор отборочного матча ЧМ-2018 Ирландия — Уэльс

  • 25.03.2017 08:22
  • 74 просмотров
  • 0 комментария
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В поединке отбора чемпионата мира-2018 между сборными Ирландии и Уэльса зрители забитых мячей не увидели:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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