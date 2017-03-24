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Испания
4:1
Израиль
24.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Испания — Израиль — 4:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор отборочного матча ЧМ-2018 Испания — Израиль

  • 25.03.2017 01:01
  • 79 просмотров
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В поединке отбора чемпионата мира-2018 между сборными Испании и Израиля крупную победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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