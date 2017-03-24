Кучера больше не вызывайте ,не валидола уже!!!

Ничего ты не понимаешь!

Как это не было? Еще как были и не чета нынешним распиаренным. И команды были поздоровее, по край...

Тогда просто не было много сильных команд в ЛЧ. Барса была не та да и Реал с Баварией не те...Не ...

Теперь понимаю в чем была гениальность В.ЛобановскогоТолько он мог,всего навсего своим взглядом,з...

соррі за помилки , писав на емоціях