Сборная Косова дала бой Исландии, но все равно проиграла

Сборная Исландии не выигрывала в гостях отборочных поединков чемпионата мира с марта 2013-го, однако сколько же воды убежало с тех пор! Островитяне наделали шороху на полях Франции на последнем Евро, а в этом отборе уже записали в свой актив победы над турками и финнами (ну и отобрали очки у нашей сборной). Что касается Косова, то эта сборная вообще дебютирует на крупных турнирах — и пока не впечатляет. 1 очко, добытое в Финляндии, и 1 гол, забитый там же — вот и всё, чем могла похвалиться команда Альберта Буняки до этого поединка.

Косоварам хотелось исправить эту ситуацию, и со стартовым свистком они пошли на ворота соперника. Тем более, что трибуны албанского стадиона «Лоро Боричи», разумеется, болели именно за Косово. Номинальные хозяева поля больше владели мячом, и даже едва не забили — после удара Валона Бериши лишь перекладина спасла островитян. Трудно сказать, как сложилась бы встреча, забей форвард зальцбургского «Ред Булла», однако практически первая осмысленная атака исландцев завершилась голом. Гилфи Тор Сигурдссон пробивал в дальний угол, Самир Уйкани мяч отбил, но прямо на ногу Бьорну Сигурдарсону. Нападающий шведского «Мёльде» в касание добил сферу в сетку. А вскоре гости удвоили счет — защитник Биркир Мар Севарссон подключился к атаке, ворвался в штрафную, где и был сбит Бенжаменом Кололли, который неудачно выполнил подкат. Арбитр указал на «точку», и Гилфи Тор Сигурдссон четко исполнил приговор, разведя по углам мяч и вратаря. После этого запал косоваров если не погас, то существенно стих. А исландцы спокойно довели игру до свистка на перерыв.

Второй тайм также начался с атак косоваров, и вскоре подопечные Буняки праздновали свой второй гол в этой кампании. Херолинд Шала выполнил подачу в штрафную, и форвард «Шеффилд Уэнсдей» Атде Нухиу головой пробил под штангу - Ханнес Халлдорссон не дотянулся до мяча, как ни старался. Трибуны погнали сборную Косова вперед, но очень грамотно сыграли исландцы. Они отодвинули игру от своих ворот. По итогам встречи хозяева владели мячом 56% игрового времени, однако в основном — в середине поля. А последние минут 10 и вовсе мяч в основном находился вблизи штрафной Уйкани, так что даже финального штурма косоварам не удалось организовать — команда Хеймира Хадльгримссона показала себя тактически грамотным и дисциплинированным коллективом. Итак, 1:2. Косово радуется второму голу в официальных поединках, а Исландия выходит на чистое второе место в группе.



Косово - Исландия - 1:2

Атде Нухиу, 53 - Бьорн Сигурдарсон, 25, Гилфи Тор Сигурдссон, 35, с пенальти

«Косово»: Самир Уйкани, Альбан Пниши, Амир Ррахмани, Бенжамен Кололли, Бесарт Бериша (Бернард Бериша, '83), Милет Рашица (Берсант Целина, '64), Валон Бериша, Хекуран Криезиу, Херолинд Шала, Атде Нухиу, Фаноль Пердедай (Донис Авдияй, '74)

«Исландия»: Ханнес Халлдорссон, Ари Скуласон, Биркир Мар Севарссон, Кари Арнасон, Рагнар Сигурдссон, Арон Гуннарссон, Гилфи Тор Сигурдссон, Видар-Эрн Кьяртанссон (Йон Дади Бёдварссон, '69), Арнор Траустасон (Рюрик Гисласон, '72), Эмил Холлфредссон, Бьорн Сигурдарсон

Бенжамен Кололли, 34. Хекуран Криезиу, 59. - Рюрик Гисласон, 90.