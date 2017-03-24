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Группа G. Испания разгромила Израиль, Албания уступила Италии

Македония забила три безответных мяча в ворота Лихтенштейна

  • 24.03.2017 23:50
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Испания – Израиль – 4:1
Голы: 1:0 – 13 Сильва, 2:0 – 45 Витоло, 3:0 – 51 Диего Коста, 3:1 – 76 Рафаелов, 4:1 – 88 Иско.

Испания – Де Хеа, Рамос, Альба, Пике, Карвахаль, Иньеста (Иско, 70), Бускетс, Сильва, Алькантара (Коке, 63), Витоло (Аспас, 84), Диего Коста.
Израиль – Марциано, Цедек, Гершон, Даса, Тиби (Таватха, 19), Захави, Натхо, Рафаелов, Коэн, Бен Хаим (Хемед, 64), Эйнбиндер (Келтьенс, 60).

Предупреждение: Даса (77).
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Лихтенштейн – Македония – 0:3
Голы: 0:1 – 43 Николов, 0:2 – 68 Несторовски, 0:3 – 73 Несторовски.

Лихтенштейн – Йеле, Геппель, Рехштайнер (Вольфингер, 78), Малин, Губсер, Бюхель (Зеле, 83), Хаслер, Бургмайер, Бюхель, Саланович (Брэндле, 87), Фрик.
Македония – Димитриевски, Ристевски, Ристовски, Шиков, Спировски (Джорджев, 85), Тричковски (Бабунски, 78), Велкоски, Николов, Несторовски, Пандев, Ибраими (Трайковски, 64).

Предупреждения: Хаслер (33), Геппель (38), Несторовски (85).
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Италия – Албания – 2:0
Голы: 1:0 – 12, пенальти де Росси, 2:0 – 80 Иммобиле.

Италия – Буффон, Бардзальи, Де Шильо, Дзаппакоста, Бонуччи, Верратти, де Росси, Кандрева, Инсинье, Белотти, Иммобиле.
Албания – Стракоша, Айети, Весели, Аголи, Лиля (Садику, 76), Мемушай, Кукели, Роши (Грезда, 87), Баша (Лятифи, 90), Хюсай, Цикалеши.

Предупреждения: Мемушай (11), Аголи (23), Весели (79), Цикалеши (84), Кукели (87).

Источник — Sport.ua

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