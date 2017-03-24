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Группа D. Австрия обыграла Молдову, Уэльс разошелся миром с Ирландией

Валлиец Нил Тейлор был удален с поля на 69 минуте

  • 24.03.2017 23:45
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Ирландия – Уэльс – 0:0

Ирландия – Рэндолф, О′Ши, Кио, Коулмэн (Кристи, 72), Уорд, Хендрик, Макклейн, Уэлан, Мейлер (Макгиди, 80), Лонг, Уолтерс.
Уэльс – Хеннесси, Тэйлор, Уильямс, Дэвис, Гантер, Рэмзи, Ледли (Ричардс, 72), Робсон-Кану (Воукс, 46), Аллен, Бэйл, Честер.

Предупреждения: Мейлер (46), Рэмзи (56), Бэйл (68), Макгиди (90).
Удаление: Тэйлор (69).
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Австрия – Молдова – 2:0
Голы: 1:0 – 75 Забитцер, 2:0 – 90 Харник.

Австрия – Линднер, Предль, Хинтереггер, Алаба, Драгович, Забитцер, Юнузович, Бургшталлер (Харник, 82), Ильзанкер, Арнаутович, Лазаро (Янко, 69).
Молдова – Намашко, Посмак, Болохан (Михалев, 90), Головатенко (Раку, 80), Епуряну, Чеботару, Гацкан, Гынсарь, Бугаев, Дедов, Антонюк (Ионицэ, 62).

Предупреждения: Гынсарь (14), Головатенко (25), Арнаутович (28), Гацкан (76), Ильзанкер (88).

Источник — Sport.ua

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