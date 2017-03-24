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Хорватия
1:0
УКРАИНА
24.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Хорватия — Украина — 1:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор отборочного матча ЧМ-2018 Хорватия — Украина

  • 25.03.2017 00:41
  • 453 просмотров
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Метки
fifa.com. Хорватия — Украина
© fifa.com. Хорватия — Украина

В поединке отбора чемпионата мира-2018 между сборными Хорватии и Украины минимальную победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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