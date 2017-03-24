Сербия на выезде обыграла Грузию

троль, який мені з різних акаунтів мінуси ставить, сидорчук таки вийшов.

Красава-Ярмола, не вперед так поперек!

Коваленко наше все! Вот не пойму за что ему лучшего молодого дали!!!

Труднее всего Пятову - назад то не отдашь!

вообще какой-то странный матч. без страсти без напряга в игре будто товарищеский матч смотришь. с...

весь первый тайм комментатор слюной брюзжал, что судья симпатизирует хорватом. Смотрю второй тайм...

Коваленка міняти

Матвієнко непогано виглядає в порівнянні з багатьма нашими гравцями

Щас зинченко выйдет и черпачком на селезня забросит

а у Блохина в '05-'06 она работала)