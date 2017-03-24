Сербия на выезде обыграла Грузию

Квалификация ЧМ-2018. 5-й тур
Грузия – Сербия – 1:3
Голы: 1:0 – 5 Качарава, 1:1 – 45, пенальти Тадич, 1:2 – 64 Митрович, 1:3 – 86 Гачинович.
Грузия – Лория, Кашия, Какабадзе (Арабидзе, 70), Наваловский, Кверквелия, Квеквескири, Гвилия (Джигаури, 90), Канкава, Ананидзе, Казаишвили (Квилитая, 83), Качарава.
Сербия – Стойкович, Рукавина, Коларов, Максимович, Обрадович (Вукович, 46), Тадич, Матич, Костич (Гачинович, 81), Миливоевич, Иванович, Митрович (Гудель, 71).
Предупреждения: Канкава (43), Какабадзе (45).
Источник — Sport.ua
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