Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
Грузия
1:3
Сербия
24.03.2017, FT

Грузия — Сербия — 1:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор отборочного матча ЧМ-2018 Грузия — Сербия

  • 25.03.2017 00:13
  • 76 просмотров
  • 0 комментария
Метки

В поединке отбора чемпионата мира-2018 между сборными Грузии и Сербии победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.