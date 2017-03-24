Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
Турция
2:0
Финляндия
24.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Турция — Финляндия — 2:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор отборочного матча ЧМ-2018 Турция — Финляндия

  • 25.03.2017 00:10
  • 100 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fifa.com. Турция — Финляндия
© fifa.com. Турция — Финляндия

В поединке отбора чемпионата мира-2018 между сборными Турции и Финляндия победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.